Secundan la huelga la mitad de los conductores de autobús urbano de Zaragoza fuera del cupo de servicio mínimos

Archivo - Un autobus y un taxi circulan por el centro de Zaragoza - DANI MARCOS - Archivo

ZARAGOZA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La mitad de los conductores del autobús urbano de Zaragoza que no entran dentro del cupo de los servicios mínimos han secundado la huelga general de este miércoles 11 de noviembre.

Esta jornada se ha previsto que 302 autobuses tienen que prestar servicio, de los que 202 están de servicios mínimos y los otros cien podían hacer huelga de lo que 49 la han secundado, han informado a Europa Press fuentes de Avanza, la concesionaria del transporte de autobús urbano.

En las áreas de inspección y talleres de Avanza no se ha secundado la huelga, han precisado las citadas fuentes, que han añadido que de madrugada, a las 05.00 horas, se han registrado piquete informativos y sobre las 06.00 horas los mismos piquetes han cortado las inmediaciones de Avanza, en la carretera de Castellón, donde también se ubican las de FCC