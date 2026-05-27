Chueca dice que el PSOE está en descomposición y se suma a la petición de García-Page de convocar elecciones

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 27 May. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha asegurado que el PSOE está en proceso de descomposición y se ha sumado a la tesis del presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, para que se convoquen elecciones generales y que se pronuncien los ciudadanos.

Chueca ha realizado estas declaraciones tras el último episodio de presunta corrupción en el PSOE después de que la UCO haya registrado la sede federal del Partido Socialista, en la calle Ferraz de Madrid.

A su parecer, esta situación de descomposición del PSOE "está afectando ya a la reputación de España" y ha estimado que la "única salida" es la que el PP pide desde hace mucho tiempo para que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, convoque elecciones generales y "deje que sean los españoles los que puedan hablar".

Para la alcaldesa lo que ha acontecido la última semana, desde el auto de imputación del Juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, "es de una gravedad inimaginable".

"Nunca pensamos que podría un expresidente del Gobierno de España estar involucrado en una trama de corrupción de estas características y de estas dimensiones", ha expresado. Ha comentado que hasta ahora se había visto el caso Koldo con Ábalos, la imputación a la mujer y al hermano del presidente, los presuntos delitos de tráfico de influencias, comisiones, fiestas en paradores con dinero público, drogas y prostitutas, ha enumerado.

"Faltaba poco por ver y, de repente, hemos visto joyas, relojes lingotes de oro en la caja fuerte del despacho de una persona que ha sido presidente del gobierno de España. Yo creo que los españoles no nos merecemos esto. La reputación de España está por encima del interés particular de unos señores y de un partido", ha zanjado.

COMPLICIDAD DE LOS SOCIOS DEL PSOE

Por ello, la alcaldesa de Zaragoza ha dicho sumarse a las palabras de García-Paje cuando este martes ha señalado que el interés de España "está por encima del interés del Partido Socialista y hay que convocar elecciones con urgencia".

Chueca ha añadido que en esta situación que se ha generado "tanta culpa tiene el PSOE de no convocar elecciones, como todos los socios que sostienen al Gobierno de España" y la "complicidad" que se está generando es "igualmente grave".

Finalmente, ha hecho un llamamiento a que por la reputación de España y por el bien de los españoles se convoquen elecciones lo antes posible".