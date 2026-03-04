Chueca dice que seguirá trabajando con Vox y desconoce el posicionamiento de la nueva concejal

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha asegurado que seguirá trabajando con el grupo municipal de Vox para intentar sumar mayorías absolutas que permitan sacar adelante sus proyectos y sobre la nueva edil de esta formación política que tomará posesión de su escaño, pero como concejal no adscrita, María Luisa Gaspar, ha dicho que desconoce su posicionamiento.

María Luisa Gaspar es la número 5 de la lista de Vox de las elecciones de 2023 y ha avanzado su intención de ejercer su derecho electoral tras la renuncia al acta de concejal del hasta ahora portavoz de Vox, Julio Calvo, quien se retira de la política, además de jubilarse.

Su decisión de formar parte de la Corporación Municipal, pero como concejal no adscrita supone que el grupo municipal de Vox pasa de 4 a 3 escaños y el PP, que tiene 15 escaños, podría sumar con ella la mayoría absoluta sin tener que recurrir, como hasta ahora, a Vox.

"Yo acabo de aprobar los presupuestos la semana pasada con el grupo municipal Vox y es el séptimo año que nos da su apoyo para que Zaragoza tenga unos presupuestos y, obviamente, vamos a seguir trabajando con el presupuesto aprobado y con el grupo municipal de Vox con el que venimos trabajando mucho tiempo", ha razonado Chueca.

"A partir de ahí yo no conozco a la persona que va a incorporarse y obviamente desconozco sus posicionamientos, su planteamiento y lo que pueda valorar o pensar", ha comentado.

En declaraciones a los medios de comunicación., Chueca ha querido dejar claro que es una circunstancia "totalmente ajena" al Gobierno de la ciudad y que "única y exclusivamente compete al grupo municipal Vox y a su lista electoral".

Por ello, ha emplazado al desarrollo de los acontecimientos porque "esta semana han pasado muchas cosas en este salón de plenos. No puedo decir mucho más", ha zanjado.