Chueca emplaza a Pilar Alegría a "poner orden" en el PSOE de la DPZ para salvar la Feria taurina del Pilar

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y el presidente del PP Zaragoza, Ramón Celma, frente a la plaza de toros de 'la Misericordia'. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha instado a la secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, a que intervenga y "ponga orden" en el equipo de gobierno de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) para que "no castigue a los zaragozanos" y se pueda celebrar la Feria taurina del Pilar.

"Si no sabe gestionar, si ha llegado a su nivel de incompetencia y no puede garantizar que haya festejos taurinos estas Fiestas del Pilar, que lo eleve y que sea Pilar Alegría, que para eso es la secretaria general del Partido Socialista en Aragón, la que ponga orden en su partido y no castigue a los zaragozanos", ha expresado Chueca en declaraciones a los medios de comunicación frente a la plaza de toros de 'la Misericordia' de Zaragoza, acompañada por el presidente del PP provincial, Ramón Celma, en las que ambos han trasladado su preocupación por la anulación de los pliegos del coso taurino, que dejan en vilo la celebración de la Feria del Pilar.

Después de las críticas de los aficionados por la gestión de los festejos taurinos y populares en el coso zaragozano, la institución provincial optó por un pliego que recogía diversas exigencias de calidad en los espectáculos o descuentos en entradas, entre otros, pero fue anulado el pasado 18 de marzo por el Tacpa, y posteriormente ratificado por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), lo que imposibilitó la celebración de la Feria de San Jorge, en abril.

En este punto, la DPZ optó por un nuevo pliego que garantizara que la Feria del Pilar no corriera la misma suerte, planteando directamente una subasta económica, que el Tacpa también ha anulado.

La alcaldesa ha alertado de que la suspensión de la feria taurina generaría "un gravísimo problema" a más de 700.000 zaragozanos "que celebran todos los días las Fiestas del Pilar, empezando por las vaquillas o con las corridas de toros por las tardes". "Estamos hablando de más de 10.000 personas en cada festejo taurino, que es el aforo que tiene esta plaza de toros", ha resaltado, urgiendo a la DPZ a que resuelva esta situación "lo antes posible".

Ha asegurado que está "muy preocupada" porque sería "la primera vez en la historia reciente de la ciudad de Zaragoza" en la que no podrían celebrarse festejos taurino y populares en las Fiestas del Pilar.

Por ello, ha exigido a "la Diputación Provincial socialista" que ponga una solución a este problema ya que la gestión de la plaza "depende única y exclusivamente de ellos", ya que es de su titularidad.

CELEBRARÁ "CON CHAMPÁN" LA SALIDA DE SÁNCHEZ QUERO DE LA DPZ

Chueca ha aprovechado también para responder a las últimas declaraciones de Sánchez Quero, quien afirmó este miércoles que la alcaldesa parece "celebrar" la paralización de la licitación: "Sólamente celebraré con champán el día en que él salga de la Diputación Provincial de Zaragoza y deje el Partido Socialista de gobernar esta institución, porque lo único que hace es castigar a la ciudad de Zaragoza", ha remachado, subrayando que el presidente "parece que no se está enterando de nada" y que confunde preocupación con celebración.

Así, ha recordado cuando, al principio del mandato, le pidió que colaborase con el Ayuntamiento de Zaragoza en la construcción de la nueva Romareda, a lo que recibió "un portazo, aparte de insultos", o cuando en los últimos años "ha sido incapaz de renovar el convenio con los barrios rurales".

"Y ahora nos castiga durante las Fiestas del Pilar sin vaquillas y sin festejos taurinos", ha reiterado Chueca, que está "muy preocupada" y "muy enfadada" con el PSOE, que "lo único" que hace es "ir siempre contra la ciudad de Zaragoza".

CHUECA ENVÍA UNA CARTA A SÁNCHEZ QUERO

La regidora de la capital aragonesa ha enviado también una carta al presidente de la DPZ para pedir formalmente "que solucione este problema, que no tiene precedentes", a lo que ha agregado: "Que no se confunda, que aquí yo no me alegro absolutamente de nada, lo único que estoy ratificando es mi máxima preocupación y pedirle que se aparte si es incapaz de resolver este problema que él mismo y su equipo, por falta de capacidad y de competencia, han generado".

En este sentido, ha defendido que la responsabilidad de que un pliego no se haga correctamente o se quede paralizado "sin tiempo casi para reaccionar" es única y exclusivamente" de los gobernantes de la institución provincial, propietarios de la plaza de toros, porque "estamos en julio y las Fiestas del Pilar son en octubre", a lo que ha añadido que "ojalá" 'la Misericordia' fuese de titularidad municipal, como sucede en Huesca y otras ciudades, "y entonces no estaríamos ahora mismo en esta situación".

"Que nos diga cuál es el planteamiento que quiere hacer porque obviamente yo me podré poner a disposición de solucionar, pero es que en esta plaza yo no tengo la titularidad para poder sacar ninguna licitación. Primero nos la tendría que ceder y, si necesita el apoyo de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Zaragoza estaremos encantados de reunirnos para buscar esas soluciones", ha respondido, cuestionada por qué soluciones se pueden poner ahora encima de la mesa para salvar los festejos.

En cuanto al impacto económico de una hipotética suspensión de la Feria del Pilar, Chueca ha señalado que todavía no está calculado, pero que "obviamente es muy elevado" porque no afecta sólo a los gestores de la plaza, sino a todo el entorno, "a todo lo que mueven tanto las vaquillas como los toros", a los desplazamientos o a todas las personas que acuden desde el resto de Aragón a disfrutar de los festejos taurinos en las fiestas, algo que ya sufrió la ciudad con la Feria de San Jorge, que no pudo celebrare debido a la paralización de los primeros pliegos.

En opinión de la alcaldesa, "esto parece que sea una estrategia de castigar a Zaragoza y cumplir las órdenes del ministro de Cultura --Ernest Urtasun-- contra los festejos taurinos y la cultura popular".

"DERIVA ANTITAURINA" EN LA DPZ

Por su parte, el presidente de los 'populares' zaragozanos, Ramón Celma, ha incidido en la idea de que la DPZ está siguiendo "una deriva antitaurina", según "la estrategia que marcó Pedro Sánchez a través del ministro Urtasun".

"Nos dejó sin Feria Taurina de San Jorge y todo nos hace pensar que nos va a dejar sin la Feria de Pilar, lo cual es tremendamente grave, sobre todo porque los festejos taurinos, ya sean festejos mayores o festejos populares, no dependen del gusto ni deben depender del gusto de ningún político. La tauromaquia en todas sus versiones pertenece al pueblo", ha recalcado, recordando que "todas las fiestas mayores de todos los pueblos y de nuestra ciudad de Zaragoza se celebran con festejos populares y gran parte de ellos son festejos populares taurinos".

Celma ha continuado definiendo a la plaza de toros de 'la Misericordia' como la "catedral del festejo popular", con días en los que se llena "hasta en cuatro ocasiones" --vaquillas por la mañana, después con recortadores, con festejos mayores por la tarde y, en ocasiones, con emboladores u otros espectáculos por la noche--.

Ello demuestra, a su juicio, que los toros, la tauromaquia y los festejos populares "pertenecen al pueblo", que "no va a tolerar" que ni la DPZ ni nadie les prive de poder ver estos espectáculos durante las Fiestas del Pilar.