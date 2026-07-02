Chueca inaugura la reforma del Centro de Servicios Sociales de La Almozara, que atiende a más de 1.600 familias

ZARAGOZA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha inaugurado la reforma del Centro Municipal de Servicios Sociales (CMSS) de La Almozara, en el que se ha invertido un millón de euros y que atiende a más de 1.600 familias del distrito con distintos tipo de vulnerabilidad y también personas mayores.

Este equipamiento municipal tiene más de 1.000 metros cuadrados que se ponen a disposición de los usuarios para "mejorar la atención tanto a las personas mayores como a personas vulnerables económicamente o con vulnerabilidad relacionada con la infancia y poderlos atender en mejores condiciones", ha destacado la alcaldesa.

Se trata de un equipamiento "muy demandado" por los vecinos de La Almozara desde hace muchos años, porque este espacio fue un antiguo centro de salud abandonado durante más de una década, "olvidado y ocupado hasta que fue el Gobierno del Partido Popular en el pasado mandato cuando se inicia el proyecto y ahora se está finalizando esta obra para y dignificar la labor de los trabajadores sociales para que puedan atender mejor a las personas usuarias y que las condiciones del servicio sean mejores para todos", ha comentado Chueca.

En declaraciones a los medios de comunicación, la alcaldesa ha manifestado que "no solamente es importante la mejora en la prestación de los servicios sociales en La Almozara, sino que también se consigue mejorar el resto de equipamientos municipales del distrito, tanto el centro cívico como la ludoteca y el centro de tiempo libre, que liberan espacio y, por tanto, se generan unas sinergias, que, en definitiva, mejoran la prestación de servicios públicos en La Almozara".

Esta inauguración es reflejo de la "importante apuesta" del Gobierno de Zaragoza "la mayor de la historia de las últimas décadas de la ciudad por mejorar los servicios sociales municipales", ha enfatizado la alcaldesa en referencia a la inauguración, hace unos años de los servicios sociales de La Magdalena y la reforma y ampliación del albergue municipal con una inversión de casi 6 millones de euros y otras mejoras en el centro social de San José.

DIGNIFICAR

"Mi gobierno está atendiendo las necesidades de las personas más vulnerables de la ciudad pensando en que se pueda mejorar la prestación de servicios que se ofrecen desde el Ayuntamiento de Zaragoza y, cómo no, también dignificar las condiciones en las que están trabajando los trabajadores sociales, que me parece muy importante", ha resumido la alcaldesa.

Asimismo, ha querido subrayar que la reforma que ha inaugurado este jueves "no es un hecho aislado". "Al igual que hay un plan de inversiones que está poniendo al día la ciudad en esa necesidad de transformación de calles y avenidas, y que después de años de abandono y de olvido por parte de los gobiernos anteriores, también hay un plan ambicioso de dotar a Zaragoza de los equipamientos municipales que necesita, que llevaba años demandando en todos los distritos y que los gobiernos anteriores no atendieron", ha comparado.

Estas reivindicaciones vecinales no solo atañen a los centros sociales, sino otro tipo de equipamientos como la antigua harinera de Casetas que ha visitado esta semana y que se convertirá en un nuevo equipamiento municipal en el este barrio rural.

En breve, ha avanzado Chueca, se abrirá el centro cívico de Hispanidad que también es otro de los espacios demandados desde hace muchos años. "En conjunto supone que desde el Gobierno de Zaragoza estamos atendiendo las distintas necesidades de los distritos y son un ejemplo más del impulso inversor y de transformación que llevamos a cabo escuchando a los vecinos y atendiendo las necesidades que nos van solicitando".

Antes de concluir ha declarado estar "muy contenta" porque desde el Gobierno de la ciudad se está mejorando Zaragoza y, poco a poco, "cada uno de los proyectos que se han empezado a impulsar hace meses, ya al principio de la legislatura, vayan llegando a su conclusión y los puedan disfrutar los zaragozanos".

LA REFORMA

El nuevo CMSS, que tiene su acceso en la calle Batalla de Almansa 17, consta de dos plantas. En la planta baja está la zona de recepción e información, diez despachos profesionales, una sala polivalente para reuniones y actividades grupales, espacios de archivo y reprografía, así como una sala específica para la atención a familias y menores.

La primera planta del inmueble alberga otros diez despachos destinados a equipos de atención de los servicios sociales comunitarios.

El centro lleva el nombre del vecino del barrio y referente del movimiento vecinal de La Almozara, Daniel García López, en reconocimiento a su compromiso con la mejora y el desarrollo de este distrito zaragozano.

UN SERVICIO ESENCIAL PARA MILES DE VECINOS

La actividad de los Servicios Sociales Comunitarios en La Almozara refleja la importancia de este recurso para el bienestar de la población del distrito.

Durante el último año, el CMSS ha atendido a 1.686 unidades familiares y ha realizado 2.090 intervenciones sociales, además de gestionar 7.502 citas de atención. Se han tramitado 1.632 solicitudes de ayudas de urgencia, de las que se han concedido 1.381, con un importe total de 424.945 euros.

El distrito cuenta también con 358 personas usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio, 903 beneficiarias de teleasistencia y 29 del servicio de comida a domicilio.

En el ámbito de la protección de la infancia, los equipos municipales se encargan de la detección y estudio de situaciones de riesgo o posible maltrato infantil y del Programa de Apoyo a la Familia.

Además, en el centro cívico está ubicado el Centro Municipal de Tiempo Libre Vendaval, que desarrolla una intensa labor educativa y de ocio con niños, niñas y adolescentes del barrio mediante actividades ordinarias, programas vacacionales, excursiones, proyectos complementarios y animaciones comunitarias.

Este centro de tiempo libre va a incorporar una parte de los espacios que se han liberado en el centro cívico, lo que le permitirá ampliar su oferta de actividades para infancia y adolescencia.