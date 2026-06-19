Chueca pide a la DPZ que le ceda la plaza de toros si no sabe resolver el contrato para que haya festejos taurinos

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ZARAGOZA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha pedido al presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), José Antonio Sánchez Quero, que le ceda la plaza de toros si no sabe gestionar el "único contrato" que tiene que licitar y, de este modo asegurar que haya vaquillas y festejos taurinos durante las próximas fiestas del Pilar, que se celebrarán del 3 al 13 de octubre.

Chueca ha reconocido que no es una licitación del Ayuntamiento de Zaragoza, sino de la DPZ, gestionada por el Partido Socialista, y ha trasladado su "preocupación" porque aunque no sea su competencia "obviamente afecta a las fiestas del Pilar de la ciudad de Zaragoza".

"Tal y como está la situación, si no es capaz de resolverlo, la Diputación Provincial de Zaragoza va a dejar a Zaragoza en las fiestas del Pilar sin festejos taurinos, lo cual me parece de una gravedad histórica, porque no se recuerda unas fiestas del Pilar sin festejos taurinos, sean menores o mayores, sean vaquillas o sean corridas de toros, pero creo que los zaragozanos tienen motivos para estar preocupados", ha expuesto.

En declaraciones a los medios de comunicación, ha calificado de "pésima" la gestión que ha hecho el Partido Socialista del contrato de la plaza de toros.

EN SAN JORGE YA NO HUBO FESTEJOS TAURINOS

"Creo que es el único contrato que la DPZ ha tenido que hacer en la ciudad de Zaragoza porque en el Ayuntamiento de Zaragoza estamos gestionando cientos y cientos de contratos cada mes y alguno se puede torcer, pero es que es uno entre miles y aquí estamos hablando de un único contrato, de una cuestión tan importante como la plaza de toros para las fiestas del Pilar".

Chueca ha recordado que en San Jorge ya no hubo corridas de toros y ha vuelto a trasladar su preocupación por "cómo va a dejar a la ciudad de Zaragoza sin vaquillas".

Ha comentado que las peñas "están preocupadas y en general los zaragozanos" y también ella porque es uno de los eventos de las fiestas con "mayor tradición" porque cada día se concentran 10.000 personas solamente en los festejos taurinos de la mañana, en las vaquillas".

Por ello, ha pedido a la Diputación Provincial que solucione urgentemente ese problema: "Si no es capaz de solucionarlo, que me ceda la plaza, que buscaremos soluciones desde el Ayuntamiento de Zaragoza. Porque lo que no puede ser es que Zaragoza se quede sin vaquillas y sin toros durante las fiestas del Pilar".