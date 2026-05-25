Chueca pide más esfuerzo a Marlaska para que Zaragoza "siga siendo una de las ciudades más seguras de España"

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, en la Junta Local de Seguridad en la Delegación del Gobierno en Aragón - DANI MARCOS

El refuerzo policial nocturno en distritos, como Delicias y Las Fuentes, se aplicará desde este lunes

El delegado del Gobierno en Aragón asegura que la Policía Nacional crece desde hace 7 años un 14% de forma sostenida

ZARAGOZA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha reclamado este lunes un mayor esfuerzo por parte del Ministerio del Interior, que dirige Fernando Grande-Marlaska, para garantizar que Zaragoza "continúe siendo una de las ciudades más seguras de España".

"Nosotros acabamos de incrementar en más de un centenar de agentes la Policía Local y pedimos el mismo esfuerzo al Gobierno de España, que es, por ley, el que tiene la competencia en materia de seguridad ciudadana en la que la Policía Local tiene un papel de colaborador", ha añadido.

Natalia Chueca ha trasladado esta petición en la reunión de la Junta Local de Seguridad celebrada en la Delegación del Gobierno de España en Aragón, solicitada por la propia alcaldesa --el pasado 6 de mayo-- para abordar con el delegado, Fernando Beltrán, la preocupación vecinal generada por los recientes robos y hechos delictivos registrados en distritos como Las Delicias y Las Fuentes.

En declaraciones a los medios de comunicación, Chueca ha subrayado que Zaragoza "es una de las ciudades más seguras de España", pero ha insistido en que "seguir siéndolo exige trabajo conjunto, coordinación institucional y una implicación decidida de todas las administraciones competentes".

La alcaldesa ha pedido mayor presencia de la Policía Nacional en las calles y que mejore la comparativa con otras ciudades donde hay más agentes por habitantes. En este sentido, ha resaltado el esfuerzo que está realizando el Ayuntamiento de Zaragoza para reforzar la plantilla de Policía Local.

Ha recordado que recientemente se han incorporado 104 nuevos agentes, rompiendo así "la tendencia a la baja de los últimos años con los Gobiernos de izquierda", y ha avanzado que el Gobierno de Zaragoza seguirá incrementando el número de efectivos para aumentar la presencia policial en la calle, que "ya se está notando", ha apreciado.

Del mismo modo, ha explicado que el Ayuntamiento de Zaragoza ha unificado el horario nocturno de la Policía Local para mejorar la eficacia operativa y aumentar la presencia de agentes durante la noche en las calles de Zaragoza; por lo que ha reclamado también más efectivos policiales dependientes del Gobierno de España en horario nocturno.

Chueca ha recordado que, tal y como establece la legislación vigente, la seguridad ciudadana es una competencia exclusiva del Gobierno central, ejercida a través de la Policía Nacional y la Guardia Civil, mientras que la Policía Local desempeña una labor de colaboración y apoyo. "La Policía Local va a estar siempre ahí, colaborando y apoyando a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, porque esa es también su función y su compromiso con la ciudad", ha afirmado.

DATOS

Fruto de ello es que, la Policía Local de Zaragoza ha realizado el pasado año 1.007 detenciones por infracciones penales que fueron puestos a disposición de la Policía Nacional y la Guardia Civil por ser los competentes para su investigación y tramitación, tal y como lo estima la Ley Orgánica 2/86, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y que destaca el papel de la Policía Local como el de colaborador.

Del total, 303 arrestos realizados por la Policía Local fueron en el marco de la violencia machista, 304 por delitos contra el patrimonio, 128 por delitos relacionados con el orden público, 14 por delitos contra la libertad sexual, 79 por drogas, y 12 por quebrantamiento de condena, entre otros.

NORMALIZAR LAS JUNTAS LOCALES DE SEGURIDAD

La alcaldesa ha explicado que el objetivo de esta reunión es trasladar directamente a la Delegación del Gobierno en Aragón la inquietud existente entre los vecinos y abordar medidas que permitieran evitar que esas sensaciones de inseguridad se afiancen en determinados barrios de la ciudad.

"Como alcaldesa me debo a los ciudadanos y, cuando existe una preocupación vecinal por un aumento de robos o de la delincuencia, tengo la obligación de trasladarla a quien tiene las competencias en materia de seguridad ciudadana, que es el Estado, tal y como se señala en la Ley Orgánica 2/86 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad", ha señalado, al tiempo que ha lamentado la actitud del delegado del Gobierno ante esta convocatoria y ha defendido la necesidad de este tipo de encuentros de coordinación institucional cuando hay preocupación ciudadana.

Al respecto, ha recordado que otros delegados del Gobierno en España, lideran y convocan reuniones de coordinación entre administraciones cuando se producen hechos delictivos relevantes o que generan alarma social.

"Lo normal cuando existe una preocupación ciudadana es reunirse y actuar. Eso es precisamente lo que hemos pedido hoy desde el Ayuntamiento de Zaragoza", ha apostillado, al tiempo que ha resaltado que hay mandos policiales que reconocen "incrementos importantes de los robos con fuerza en establecimientos", que hablan de "picos de delincuencia" y hasta señalan "puntos de conflictividad en determinadas calles".

"Este es un reto compartido y debemos afrontarlo unidos. La colaboración institucional es fundamental para seguir garantizando la seguridad de los zaragozanos", ha asegurado.

CRECIMIENTO SOSTENIDO

El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha destacado que en los últimos 6 ó 7 años la plantilla de la Policía Nacional de Zaragoza ha crecido de forma sostenida anualmente sobre el 14%, y a esa plantilla estable se suma que todos los años hay un buen número de policías nacionales en prácticas y las Unidades de Intervención --UIP--, que están implantadas en todo el territorio y son flexibles para reforzar eventos como las fiestas del Pilar.

Acerca de la 'Operación Mangosta', creada tras los robos mediante el lanzamiento de tapas de alcantarilla, principalmente en establecimientos de Delicias, ha indicado que se crea "desde la primera denuncia" y se ha saldado con más de una cuarentena de detenidos y una cincuentena de hechos clarificados.

La operación sigue en marcha, pero ha habido una reducción de los hechos y "ya no hay detenciones, pero permanece la presencia policial en todos esos ámbitos y barrios donde se ha producido ese repunte", ha precisado.

Para llevar a cabo esta acción policial se ha reforzado, especialmente, la comisaría de Delicias "moviendo algunos turnos al horario nocturno" reforzados por el Grupo Operativo de Respuesta y la Policía Científica que estudia los datos e información obtenida.

Beltrán ha avanzado que se reforzará entre Policía Local y Nacional y estudiarán si es más conveniente que los coches no vayan rotulados para que "no espantar" a los delincuentes, ha matizado. También está previsto el refuerzo de la seguridad con cámaras de videovilancia, ha añadido la alcaldesa.

En cuanto a la petición del vicepresidente primero y Consejero de Desregulación, Bienestar y Familia del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, para conocer la situación legal del presunto agresor de una mujer en Las Fuentes la semana pasada, Beltrán le ha dicho tajante que al no tener "ninguna competencia en el ámbito policial y siendo información reservada, salvo que haya una justificación de otra naturaleza, esa información no va a ser trasladada a Nolasco".

Sobre la unidad Égida de la Policía Local para formar parte del sistema VioGén, Beltrán ha informado de que se trabaja de forma interna y en cuanto se seleccionen a loa agentes entrará a operar. La alcaldesa ha añadido que está deseando que esté activada para que las mujeres en Zaragoza "puedan estar más protegidas o al menos poner toda la colaboración para que así sea".