Cinco detenidos por hurtar 340 kilos de nueces valorados en 2.380 euros en una finca del Bajo Cinca (Huesca)

Cargamento de nueces intervenido por la Guardia Civil en las inmediaciones de Zaidín. - GUARDIA CIVIL

BELVER DE CINCA (HUESCA), 22 (EUROPA PRESS)

Cinco personas, tres hombres y dos mujeres de entre 20 y 41 años, vecinos todos ellos de la Comarca del Bajo Cinca, han sido detenidas por la Guardia Civil en las inmediaciones de la localidad oscense de Zaidín como presuntas autoras del hurto de 340 kilos de nueces en una finca agrícola de la zona.

Los hechos ocurrieron el pasado 16 de noviembre, cuando una patrulla del Puesto de Belver de Cinca (Huesca), a través de la Central 062 de la Guardia Civil de Huesca, recibió aviso de que, por parte de un Guarda Rural de una finca agrícola de la comarca del Bajo Cinca, había sorprendido hurtando nueces en dicha finca a cinco personas que habían emprendido la huida en un vehículo que llevaban cargado con varios sacos del fruto seco.

Inmediatamente, se activó un dispositivo de búsqueda y localización del vehículo huido, que los agentes pudieron interceptarlo de forma rápida y eficaz en las proximidades de la localidad de Zaidín.

En el interior viajaban cinco personas, transportando 17 sacos de nueces, no pudiendo acreditar sus ocupantes, el origen de los mismos.

Seguidamente, la patrulla procedió a la detención de las cinco personas como presuntas autoras de un delito de hurto. Se trata de o tres hombres y dos mujeres, de edades comprendidas entre los 20 y 41 años, vecinos de la comarca del Bajo Cinca.

Los 17 sacos de nueces, cuyo peso aproximado es de unos 340 kilos y su valor en el mercado se estima en 2.380 euros, fueron entregados a su propietario.

El Puesto de la Guardia Civil de Belver de Cinca, instruyó las correspondientes diligencias que fueron remitidas al Juzgado de Instancia de Guardia de Fraga.

Tras la instrucción de las diligencias, los detenidos quedaron en libertad con cargos.