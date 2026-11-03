Las Cinco Villas se movilizan contra la violencia de género con una nueva programación de actividades

Dentro de las actividades que se llevarán a cabo por el 25N se celebra un concurso de dibujo infantil en los colegios cincovilleses. - COMARCA CINCO VILLAS

ZARAGOZA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los servicios sociales de la Comarca de Cinco Villas han organizao, un año más, múltiples actividades de cara a la celebración del 25N Día Internacional contra la Violencia contra las Mujeres. Unas propuestas impulsadas por la entidad, que cuentan con la colaboración del Instituto Aragonés de la Mujer (IAM) y los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

La programación incluye diferentes propuestas dirigidas a distintos públicos y colectivos. Entre ellas, destacan las carreras populares 5K, de cinco kilómetros, que se celebrarán en Castiliscar, el próximo 8 de noviembre, y en Santa Engracia, el 15 de noviembre, una cita donde lo más importante es participar, no ganar, ya que están destinadas a visibilizar el compromiso social frente a la violencia de género a través del deporte. Para participar hay que inscribirse en la página web comarcal: www.comarcacincovillas.es

El 12 de noviembre será una de las jornadas centrales de esta programación, con dos actividades que tendrán lugar en la sede de la Comarca de Cinco Villas, situada en la calle Justicia Mayor de Aragón, 20, en Ejea de los Caballeros.

A las 11.00 horas se celebrará un programa de radio en colaboración con SER Cinco Villas, al que se invita a asistir al público para conocer de primera mano cómo se realiza un espacio radiofónico. El programa estará dedicado a la sensibilización sobre la violencia contra las mujeres contando con la participación de especialistas y colectivos como la Asociación Cultural Teatreras de Ejea de los Caballeros, que ha desarrollado unos videominutos, dentro de esta programación, para visibilizar sobre esta lacra social basándose en hechos reales acontecidos en la zona.

Precisamente, ese día por la tarde, a las 18.00 horas, tendrá lugar la mesa redonda titulada 'Narrativas creativas contra la violencia de género', donde se darán a conocer, unos vídeos basados en casos reales de violencia de género.

A partir de estos materiales, se abrirá un espacio de debate y reflexión grupal sobre el proceso creativo y la utilización de diferentes recursos narrativos como herramientas para combatir la violencia contra las mujeres, generar conciencia y fomentar una mirada crítica ante esta realidad.

Además, la programación contempla una exposición itinerante que, primeramente, se instalará en la sede de la comarca, y que luego recorrerá los centros educativos de la comarca en la que se podrán visibilizar los trabajos ganadores de los diferentes concursos de dibujo infantil impulsando por la comarca en años anteriores. Un concurso que vuelve a celebrarse, alcanzándose su quinta edición, destinado a niños y niñas de primaria y de la ESO de los centros educativos cincovilleses. La entrega de premios de esta iniciativa tendrá lugar el 18 de diciembre, a las 17.00 horas.

Del mismo modo, y ya para profesionales, se impulsará un curso titulado 'Primeros auxilios psicológicos ante casos de delitos sexuales', que tendrá lugar los días 27 de noviembre y 11 de diciembre, una cita para reforzar la formación y las herramientas de intervención en materia de prevención y atención frente a la violencia de género.

Todas estas actividades son gratuitas y buscan implicar al conjunto de la sociedad de las Cinco Villas en la construcción de una sociedad más igualitaria, libre de violencia y comprometida con la igualdad entre mujeres y hombres.

DATOS ACTUALIZADOS

En estos momentos, los datos que arroja el registro VioGén indican que 42 mujeres de la Comarca de Cinco Villas han sido derivadas para información, atención y asesoramiento al servicio desde enero a noviembre del año 2026. De ellas, el 100% de mujeres han sido atendidas en servicios sociales, porque la puerta para entrar en el sistema está allí, en las trabajadoras sociales.

De estas mujeres, cuatro han sido alojadas en vivienda tutelada y tres mujeres en hostales de urgencia; 25 de las 42 registradas son mujeres víctimas de violencia que ha requerido atención psicológica en lo que va de año, instalándose 22 dispositivos de vigilancia y seguridad, de los que 15 se han dado de alta. Si bien, a pesar de estos datos escalofriantes, lo más destacado es que en estos momentos hay 41 órdenes de protección activa en la Comarca de Cinco Villas.

Para acceder a cualquiera de los servicios que una mujer puede solicitar al vivir una situación de violencia de género, tanto para ella, como para sus hijos e hijas, la mejor manera es acercarse a los servicios sociales de base que hay en los respectivos ayuntamientos. La trabajadora social de los servicios sociales de base que los atiende es la puerta al sistema. Aunque también se puede acudir a la sede comarcal (calle Justicia Mayor de Aragón, 20, Ejea de los Caballeros) donde están los servicios comarcales.

RED COMARCAL CONTRA LA VIOLENCIA

En el año 2022, la Comarca de Cinco Villas impulsó la llamada Red Comarca de Cinco Villas contra la Violencia de Género, a la que se sumaron los 31 municipios y 2 entidades locales que existen en la Comarca de Cinco Villas.

El objetivo de esta rede es trabajar de forma coordinada contra la violencia de género, a la par que sensibilizar a la sociedad, pero también ofrecer y dar a conocer los servicios concretos a mujeres víctimas de violencia de género, como asesoramiento jurídico y psicológico, vivienda tutelada y dispositivos de alarma.

Cada 25 de noviembre, en que se conmemora el Día Internacional contra la Violencia entre las Mujeres, esta red se pone de manifiesto porque todos los municipios adheridos colocan en sus balcones pancartas en la que se visibiliza la pertenencia a esta red, además de leer un manifiesto conjunto y organizan diferentes acciones de sensibilización y repulsa contra esta lacra social.