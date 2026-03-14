El CITA organiza en Arens de Lledó (Teruel) un curso para impulsar la valorización de la lana dirigido a los ganaderos

El CITA organiza el curso “Valorización de la lana: del campo al taller”, que tendrá lugar los días 30 y 31 de marzo y 1 de abril de 2026 - CITA

La formación tendrá lugar los días 30, 31 de marzo y 1 de abril de 2026 y combinará sesiones teóricas, trabajo de campo y talleres prácticos

ARENS DE LLEDÓ (TERUEL), 14 (EUROPA PRESS)

El Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA), en el marco del programa FTJ (Fondos de Transición Justa) 2021-2027 prioridad 5 Teruel, cofinanciado por la Unión Europea, organiza el curso "Valorización de la lana: del campo al taller", que tendrá lugar los días 30 y 31 de marzo y 1 de abril de 2026 en el municipio de Arens de Lledó (Teruel).

Esta formación está dirigida especialmente a ganaderos y ganaderas de ovino de la provincia de Teruel, así como a artesanos y personas interesadas en conocer mejor el potencial de la lana.

Desde la organización se hace un llamamiento al sector ganadero para participar en esta iniciativa, que pretende ofrecer herramientas prácticas para mejorar el manejo de la lana y explorar nuevas oportunidades de aprovechamiento para este recurso local.

"En muchas explotaciones ovinas, la lana ha perdido valor económico en las últimas décadas y en ocasiones se gestiona como un residuo. Sin embargo, en los últimos años han surgido nuevas iniciativas que buscan recuperar su valor como materia prima, tanto en aplicaciones artesanales como en otros usos vinculados al territorio", explica Blanca Abril, técnico de investigación de CITA Teruel y organizadora del evento.

TEORÍA Y PRÁCTICA

El curso se plantea como un espacio de aprendizaje y encuentro entre ganaderos, investigadores y artesanos, con el objetivo de compartir conocimientos y analizar posibles vías de valorización de la lana.

Durante las tres jornadas se contará con la empresa de dLana, que abordará aspectos relacionados con la clasificación y calidad de la lana, las buenas prácticas antes, durante y después de la esquila y el bienestar animal. También se tratarán cuestiones vinculadas al procesado de la lana y su conexión con el sector artesanal, así como diferentes aplicaciones y posibles salidas para este material.

"El programa combinará sesiones teóricas, trabajo de campo y talleres prácticos. En una de las jornadas se visitarán diferentes ganaderías para realizar recogida de muestras de lana y conocer directamente las condiciones de manejo en las explotaciones, mientras que en la última jornada se presentarán aplicaciones artesanales como el fieltro o el hilado, además de abordar cuestiones relacionadas con la normativa, el mercado y nuevas oportunidades para la lana en el territorio", apunta Abril.

La actividad se celebrará en el Hostal La Sociedad de Arens de Lledó y tendrá un formato participativo y cercano entre los asistentes.

Las personas interesadas deberán inscribirse previamente a través del siguiente formulario 'forms.office.com/e/92NbYaFZhG?origin=lprLink'.