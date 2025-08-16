El CITA y participa en 12 Grupos Operativos de la Asociación Europea de Innovación Agroalimentaria - GOBIERNO DE ARAGÓN

El Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) participa en doce proyectos de innovación y transferencia agroalimentaria presentados a la Convocatoria de 2025 de Grupos Operativos de la Asociación Europea para la Innovación (AEI) en el marco del Plan Estratégico Nacional de la PAC 2023-2027.

Estas subvenciones están cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en un 80% y un 20% respectivamente.

Los proyectos ya han comenzado y durarán hasta septiembre de 2028. El Departamento de Ciencia Animal del CITA participa en cuatro de estos grupos operativos.

LOS GRUPOS

El primero de ellos, PEGGYPRO: 'Valoración de la microbiota de cerdas como estrategia de prevención de patología reproductiva para la mejora de la sanidad y la sostenibilidad de las explotaciones porcinas aragonesas', está coordinado por el Clúster Español de Productores de Ganado Porcino (i+Porc).

Se busca evaluar la microbiota de las cerdas como estrategia preventiva frente a patologías reproductivas que merman la salud, el bienestar y la productividad de las explotaciones, elevan los costes sanitarios e incrementan el uso intensivo de antibióticos favoreciendo la aparición de resistencias. El objetivo es identificar y aislar cepas beneficiosas para desarrollar un probiótico aplicable en el tracto reproductivo, que ayude a restaurar el equilibrio natural de los microorganismos, dificulte la colonización por patógenos y reduzca la incidencia de infecciones y la dependencia de tratamientos antimicrobianos.

El segundo grupo es METOVI: 'Estrategias de adaptación y Mitigación del Estrés Térmico en el ganado OVIno aragonés'. Pretende desarrollar estrategias nutricionales no probadas y fáciles de aplicar en el ovino aragonés, que reduzcan los efectos del calor en el rendimiento. También se plantean medidas de adaptación en cebaderos, incorporando plantas aromáticas para controlar dípteros que afectan al bienestar animal y transmiten enfermedades.

El tercer grupo es Bovi-TECH: 'Incorporación de parámetros biométricos en la gestión del cebo de terneros en Aragón para la evaluación del efecto de la alimentación sobre su salud, bienestar y producción'. También bajo la coordinación de Oviaragón, busca optimizar el cebo de terneros en Aragón. Se trabajarán aspectos de formulación y formas de presentación de los piensos de cebo, así como en el desarrollo de una aplicación con alertas tempranas y una plataforma web de gestión integral de cebaderos de terneros que integre los indicadores relacionados con la alimentación, salud, bienestar animal y gestión técnico-económica.

El CITA también colabora en 'Propuesta de recuperación del grupo étnico Can de Chira para la gestión eficiente de los recursos naturales del Pirineo aragonés y mejora de la sanidad de esta población canina en peligro de extinción para la protección del medio ambiente y el fomento de la ganadería extensiva', que es el cuarto proyecto.

Aborda un problema de alto valor estratégico: la posible desaparición del grupo étnico canino Can de Chira, estrechamente ligado a la ganadería extensiva en Aragón y al patrimonio cultural y natural de la región. Se plantea realizar por primera vez un estudio de caracterización genética de esta raza a nivel morfológico, productivo y genético, siguiendo protocolos estandarizados, especialmente en lo referente al uso de marcadores moleculares adecuados, lo que supondrá un importante avance para su conocimiento, conservación y valorización.

OTROS PROYECTOS

Por otro lado, el Departamento de Sistemas Agrícolas, Forestales y Medio Ambiente aporta su experiencia científica en tres proyectos. Uno se denomina COMETA-P: 'Combinación de MTD para valorar la disminución de emisiones de amoniaco (NH3) a la atmósfera en granjas porcinas'.

Bajo la dirección del Clúster Español de Productores de Ganado Porcino (i+Porc) se desarrolla en Tauste, su finalidad es evaluar la reducción de emisiones de amoniaco (NH3) en granjas porcinas mediante la combinación de Mejores Técnicas Disponibles (MTD) uniendo cubiertas flotantes, de bajo coste y uso común, con la acidificación, proceso menos implantado por su complejidad, para comprobar si esta combinación aumenta la eficiencia de reducción de emisiones frente a otras soluciones más costosas.

ALMAVERDE: 'Gestión sostenible del nitrógeno en Almudévar' es el proyecto que consiste en implementar y validar un modelo innovador de gestión integrada de riego y fertilización nitrogenada para reducir la contaminación por nitratos en la zona regable de Almudévar (Huesca). Se emplearán tecnologías de monitorización agrícola y ambiental, que permitan un control preciso y en tiempo real de las prácticas de riego-fertilización y de sus impactos.

MeCoCo: "Aplicación de medidas correctoras para minimizar el efecto negativo del conejo silvestre (Oryctolagus cuniculus L) en la actividad agraria" busca minimizar los daños que causa la superpoblación de conejo silvestre en cultivos de cereal de secano, especialmente en el municipio de Zuera (Zaragoza). Se ensayan medidas correctoras como el uso de cultivos menos apetecibles (triticale y cártamo), aplicación de purines como repelente, y análisis del impacto mediante imágenes satelitales y drones.

El Área de Laboratorios de Análisis y Asistencia Tecnológica del CITA también participa en otros dos proyectos más. El primero es 'Innovación y fomento de prácticas sostenibles en la producción y comercialización del arroz de Aragón'. cuyo objetivo es aplicar prácticas sostenibles en el cultivo del arroz para optimizar los recursos naturales, aumentar la rentabilidad de la explotación arrocera y apoyar la transición a una economía baja en carbono.

RED ARAX 3: 'Red Aragonesa de Cultivos Extensivos y Leguminosas' es un proyecto coordinado por la FACA para consolidar una red de trabajo que mejore la generación y transferencia de conocimiento en los cultivos extensivos en Aragón.

TRES MÁS

Finalmente, el Departamento de Ciencia Vegetal coopera en tres grupos operativos. Wool Factory Aragón: 'Integración de la lana de ovino en bases poliméricas para usos de aplicación industrial' tiene como propósito revitalizar la industria de la lana -hoy en día depreciada económicamente- explorando nuevos ámbitos y aportándole un valor añadido.

El proyecto busca mejorar la viabilidad económica de las ganaderías ovinas extensivas, reducir residuos plásticos y fomentar el uso de fibras naturales biodegradables.

OLIVA-R: 'Selección y valorización de variedades locales resilientes de olivo en Aragón para la producción diferenciada de aceite y aceituna de mesa con identidad territorial' está coordinado por la Fundación Innovación y Transferencia de Aragón (FITA) con OMEZYMA como coordinador técnico, impulsa la identificación, caracterización genética y valorización de variedades locales resilientes de olivo en Aragón para obtener aceites de oliva virgen extra monovarietales y aceitunas de mesa diferenciadas con fuerte identidad territorial.

En el Pirineo destaca SIDRARBE: 'Sidra y zumo del Sobrarbe', que busca impulsar el cultivo de manzanos en el Sobrarbe (Huesca) como complemento rentable y sostenible a la ganadería extensiva en este territorio pirenaico. Pretende adaptar las variedades de manzano locales para obtener manzanas aptas para la elaboración de sidra y zumo, generando así nuevas oportunidades económicas, sociales y medioambientales. La iniciativa está coordinada por el Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe.