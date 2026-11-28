Los asistentes a la jornada podrán participar en actividades de sensibilización de la recolección silvestre de las plantas. - CITA

TERUEL, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) celebrará el próximo 3 de diciembre una jornada de intercambio de experiencias, demostración y sensibilización en el marco del proyecto FITE NETPROPAM, una iniciativa orientada a impulsar el conocimiento, la valorización y el aprovechamiento sostenible de las plantas aromáticas y medicinales presentes en el territorio.

La jornada tiene como objetivo presentar las actuaciones desarrolladas y los principales resultados obtenidos durante la ejecución del proyecto, así como favorecer el intercambio de conocimiento entre los distintos agentes vinculados al sector y promover la sensibilización sobre el valor ambiental, social y económico de estos recursos naturales. Las ponencias serán impartidas por la investigadora Juliana Navarro Rocha y el técnico de investigación Andoni Alfaro Leránoz, del CITA.

La sesión comenzará con una apertura y bienvenida, seguida de una presentación del proyecto FITE NETPROPAM, en la que se abordarán su contexto, objetivos y principales líneas de actuación. Posteriormente, el equipo técnico expondrá las actividades realizadas y los avances conseguidos, destacando los resultados alcanzados en materia de caracterización, valorización y aprovechamiento sostenible de las plantas aromáticas y medicinales.

El programa incluye también una demostración práctica del proceso de destilación de plantas aromáticas en los equipos del CITA. Esta actividad permitirá mostrar las distintas fases del proceso de obtención de aceites esenciales y contribuirá a acercar al público las posibilidades de transformación y generación de valor asociadas a estos recursos.

La jornada concluirá con una actividad participativa de sensibilización dirigida a poner en valor la recolección silvestre de plantas aromáticas y medicinales. A través de una dinámica divulgativa, los asistentes podrán conocer los usos tradicionales de estas especies, su importancia para el territorio y la necesidad de promover prácticas de aprovechamiento responsables y sostenibles que garanticen la conservación de los recursos naturales.

Con esta actuación subvencionada por el Gobierno de España y el Gobierno de Aragón, con cargo al Fondo de Inversiones de Teruel, el CITA refuerza su compromiso con la transferencia de conocimiento, el impulso de la bioeconomía rural y la generación de oportunidades de desarrollo sostenible en el medio rural turolense.

Las personas interesadas en asistir a la jornada pueden formalizar su inscripción a través del siguiente formulario: https://forms.cloud.microsoft/e/J4Hjr0h9Ew. La participación es gratuita. Para cualquier duda o consulta, escribir un correo a citateruel@cita-aragon.es.