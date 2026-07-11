Claver destaca el papel estratégico del transporte para consolidar a Huesca como provincia logística de referencia

Varios de los camiones pasan junto al escenario de la avenida Lérida en el desfile de San Cristóbal celebrado este sábado en Monzón. - AYUNTAMIENTO DE MONZÓN

Un total de 90 vehículos participan en Monzón (Huesca) en el desfile en honor a San Cristóbal, patrón de los transportistas

MONZÓN (HUESCA), 11 (EUROPA PRESS)

Un total de 90 vehículos han participado en la fiesta celebrada este sábado en Monzón (Huesca) en honor a San Cristóbal, patrón de los transportistas, en la que ha habido tiempo para el desfile de los camiones por el centro de la ciudad, una comida popular y una entrega de premios, y en la que el presidente de la DPH y alcalde de la ciudad, Isaac Claver, ha destacado el papel estratégico del transporte para consolidar a Huesca como provincia logística de referencia.

Los grandes vehículos han recorrido varias calles de la localidad montisonense hasta pasar por delante del escenario instalado en la avenida de Lérida, donde han sido bendecidos. Allí han estado presentes la representante de la organización del acto, Paula Gallo, así como el alcalde y presidente de la DPH, Isaac Claver, quien ha encabezado la representación municipal.

A las nueve de la mañana se ha iniciado la jornada con la decoración de los vehículos en el polígono Paúles, desde donde han iniciado la marcha para realizar un recorrido por la explanada mercado, calle Valle del Cinca, José María Peñaranda, Paso Hidro Nitro hacia la carretera de Pueyo 1234, San Juan Bosco, Plaza Aragón, Avenida Lérida hasta rotonda de la Cabañera, Avenida de Lérida y Plaza Aragón donde ha concluido.

Durante el acto, Isaac Claver ha ensalzado al transporte como el motor estratégico esencial para posicionar al Alto Aragón como una plataforma logística de referencia en el plano nacional e internacional.

Claver ha trasladado su reconocimiento explícito a los miles de profesionales que garantizan el abastecimiento diario y la conexión del territorio: "Cada camión que sale de nuestra provincia lleva consigo el trabajo, el esfuerzo y la capacidad de un territorio que produce, exporta y mira al futuro con ambición", ha señalado, incidiendo en que Huesca reúne unas condiciones geográficas privilegiadas y un potente tejido industrial y agroalimentario para seguir atrayendo inversiones y generar empleo.

Finalmente, el presidente provincial ha ratificado el respaldo de la Diputación con demandas clave para la competitividad de empresas y autónomos del sector, comprometiéndose a defender la modernización de la red viaria, el mantenimiento de carreteras seguras y el impulso de inversiones que afiancen el desarrollo logístico del Alto Aragón.

La comida posterior ha tenido lugar en el restaurante Piscis, donde se han reunido 140 comensales, que han aprovechado el momento para hablar tanto de su profesión como de lo personal. El sector del transporte es uno de los más importantes de Monzón y el de mayor representación a nivel de la provincia de Huesca.

En el transcurso de la comida se ha hecho entrega de diferentes placas de reconocimiento a Ionut Paval (gran colaborador, empresa Tramar de Binéfar), Jair Pociello (gerente de Aletra) y el conjunto de socios de Coctramo.

Además, se han entregado los premios a la Licencia de conducción más antigua para Transportes Pérez Monzón; la Licencia de conducción más reciente para José Antonio Tisaire. La Matrícula más reciente para Aguilar Cereales y Transportes y la Matrícula más antigua para el camión de bomberos de la DPH.

El Camión con más potencia ha sido para Tramar, con 780 caballos, mientras que la Matrícula especial ha reconocido a Transportes Sánchez Mur. Y el Camión mejor decorado ha premiado a Grupo Espías. EL Premio al alma de la fiesta ha sido para Gerardo Guillén.

La ceremonia de entrega ha sido presentada, un año más por, Francisco José Porquet y la fiesta ha contado con la actuación de los montisonenses Akometida.