Cobos (PP) defiende que "por primera vez en una década, Aragón tiene una política de vivienda pública"

La portavoz del PP en materia de vivienda, Susana Cobos. - PP ARAGÓN

ZARAGOZA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vivienda del PP en las Cortes, Susana Cobos, ha destacado que, por primera vez en una década, "Aragón cuenta con una política de vivienda para solucionar los problemas de nuestros jóvenes, nuestras familias y los trabajadores, especialmente en municipios turísticos".

La diputada popular ha recordado que el PSOE construyó 86 viviendas públicas en ocho años, "una política nefasta que ha tenido consecuencias". Frente a estas 86 viviendas en ocho años, Cobos ha resaltado que, en estos momentos, tras dos años y medio de legislatura, se han impulsado 2.863 viviendas a precios asequibles que llegarán a 5.000 en los próximos años.

Por todo ello, la portavoz de Vivienda del PP ha instado a Pilar Alegría a aclarar qué política de vivienda defiende para Aragón. "La ley de Vivienda de su Gobierno ha sido un fracaso, ha tensionado los precios y ha creado inseguridad jurídica. Sánchez prometió 184.000 viviendas públicas, ¿alguien puede decirnos dónde están? A Aragón le tocaban 5.500 y no ha llegado ni una".

La diputada popular ha dejado claro que para el PSOE de Sánchez y Alegría la vivienda pública "ha quedado reducida a un mero eslogan": "Sánchez y Alegría han castigado a los territorios donde no gobiernan, entre ellos Aragón donde han vetado proyectos mientras que Cataluña ha recibido una cesión masiva de viviendas y solares de la Sareb".

Además, ha cuestionado que se usen falsedades para intentar sacar rédito electoral. "Hemos escuchado a Vox decir que el Gobierno de Aragón va a pagar las viviendas de los trabajadores chinos que van a construir la fábrica de baterías, y eso es radicalmente falso".

Por todo ello, Cobos ha afirmado que el Partido Popular es la el único partido que, con hechos, está avalando una política real de vivienda pública con el objetivo de ofrecer soluciones a los aragoneses.