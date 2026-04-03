La Cofradía del Santo Cristo del Consuelo de Tarazona donará un manto a la Virgen del Pilar "como señal de cariño y fe"

La Cofradía del Santo Cristo del Consuelo de Tarazona donará un manto a la Virgen del Pilar para demostrar "el cariño y la fe" de los hermanos - COFRADÍA DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL CONSUELO

TARAZONA (ZARAGOZA), 2 (EUROPA PRESS)

La Real, Muy Ilustre y Antiquísima Cofradía del Santísimo Cristo del Consuelo y Santa María Magdalena de Tarazona hará entrega de un manto a la Virgen del Pilar de Zaragoza para reflejar "el cariño y la fe de todos los hermanos cofrades" y su "devoción mariana".

El manto, confeccionado en color morado por ser el corporativo de la Cofradía, tiene bordado el hilo de oro el escudo de la misma, ha explicado, en declaraciones a Europa Press, el Hermano Mayor, José Manuel Llorente.

También incluye un detalle floral en la parte inferior. En concreto, se distingue una cruz en cuyos brazos cuelga la sábana y al pie de ésta, entrelazados, una escalera y una lanza. En los lados, se sitúan un jarrón, una palangana y un esenciero, con una corona de espinas. Todos ellos son elementos característicos de la Cofradía.

Además, en la parte superior del manto hay una corona, la del escudo de armas del Rey de España, un privilegio de la Cofradía como poseedora del título de "Real".

"Queríamos que tuviese mucho detalle pero, a la vez, que respetase la estética, la sencillez y, sobre todo, nuestra identidad", ha indicado Llorente, para resumir : "Es una pieza que une belleza y devoción".

La "profunda devoción" de los hermanos cofrades a la Virgen del Pilar fue lo que llevó a la Real, Muy Ilustre y Antiquísima Cofradía del Santísimo Cristo del Consuelo y Santa María Magdalena de Tarazona a impulsar la creación del manto. "Nos gustaría reflejar el cariño y la fe de todos los hermanos", ha destacado.

Sobre su elaboración, Llorente ha contado que el diseño se ha realizado en Zaragoza, pero la su confección se ha llevado a cabo en los talleres de Los Palacios, en Sevilla, a cargo de profesionales especializados en bordado.

A LA ESPERA DE PODER ENTREGARLO

Al tratarse de un manto morado, ha comentado Llorente, "su uso está especialmente vinculado a tiempos litúrgicos como la Cuaresma, aunque también podría lucirse en Adviento".

Por otro lado, ha precisado que el manto se encuentra ya finalizado, a la espera de las correspondientes aprobaciones y no ha fecha establecida para su entrega y colocación.

El Domingo de Ramos se bendijo el manto, en la Iglesia de Santa María Magdalena, sede de la Cofradía, que ha sido financiado por la propia Cofradía y por fieles y devotos mediante donativos.

Firma de la foto: Cofradía del Santísimo Cristo del Consuelo