Colegios del Campo de Cariñena "desmontarán a Disney" dentro de un programa contra la violencia de género

CARIÑENA (ZARAGOZA), 14 (EUROPA PRESS)

La Comarca del Campo de Cariñena y el Instituto Aragonés de la Mujer (IAM), con financiación derivada del Pacto de Estado contra la violencia de género del Ministerio de Igualdad, llevan a cabo un año más una serie de actuaciones en prevención y sensibilización ante la violencia machista, entre las que destaca el cuentacuentos 'Desmontando a Disney', con el que varios colegios de primaria de la zona reflexionarán sobre roles y estereotipos de género.

Las acciones, coordinadas por el Centro de Servicios Sociales del Campo de Cariñena, se desarrollarán a lo largo de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2025, ha informado la Comarca.

En el ámbito de la prevención y sensibilización, se llevará a cabo el taller de rap 'Hagamos un buen trato' con los estudiantes de secundaria del IES Joaquín Costa de Cariñena, que abordará la naturaleza de las relaciones, con un enfoque centrado en la mejora de la convivencia y la prevención de la violencia, utilizando este género musical como recurso de intervención educativa.

Asimismo, en los Colegios de Infantil y Primaria de Longares, Villanueva de Huerva, Tosos y el Colegio Rural Agrupado (CRA) La Cepa (Cosuenda, Encinacorba, Paniza y Aguarón), se realizará el taller 'Desmontando a Disney', un cuentacuentos participativo basado en estos clásicos infantiles en el que, a través de la música y la escenificación, se tratará de identificar roles y estereotipos de género, fomentando el pensamiento crítico.

Para dar continuidad a la formación iniciada años atrás, en el área afectivo sexual, se realizarán talleres en 6º de primaria de los colegios de Alfamén, Cariñena y Muel y en 2º y 4º de ESO del IES Joaquín Costa de Cariñena.

Los profesionales del Centro de Servicios Sociales también recibirán formación especializada en materia de intervención familiar --supervisión-- en casos de abuso sexual infantil.

Además, tras la buena aceptación del teatro el año pasado, se han programado dos sesiones de la obra 'Hilos de Sangre', de la compañía aragonesa Riesgo Teatro, abierta a todos los vecinos de la Comarca, a los que se facilitará el transporte hasta Cariñena.

Las fechas de las actuaciones se publicarán a través de cartelería, web comarcal y redes sociales de Comarca y ayuntamientos.