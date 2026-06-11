Colegios de Magallón (Zaragoza), La Laguna y Avilés se imponen en el concurso 'R7 por el Planeta' de Fundación Ibercaja

Archivo - El concurso está dirigido a alumnado de Primaria, Secundaria, Bachillerato, centros de Educación Especial y Ciclos Formativos. - CHUS MARCHADOR - Archivo

ZARAGOZA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Rural Agrupado (CRA) La Huecha de Magallón (Zaragoza), el Colegio San Bosco La Cuesta de La Laguna (Tenerife) y el Colegio Salesianos Santo Ángel de Avilés (Asturias) se han alzado con el primer, segundo y tercer premio, respectivamente, en la quinta edición del concurso 'R7 por el Planeta', que organiza Fundación Ibercaja.

Este certamen, centrado en la sostenibilidad medioambiental y dirigido a escolares, ha contado este año con la participación de un total de 105 centros de toda España, con presencia de todas las comunidades autónomas, ha informado Fundación Ibercaja.

La convocatoria se destina al alumnado de Primaria, ESO, Bachillerato y Formación Profesional con el objetivo de implementar los ODS, la Agenda 2030 y el compromiso con la protección del Medio Ambiente.

El trabajo 'Magallón en juego: Eco-escape', ha sido el ganador de esta quinta edición por "su perspectiva única y consecuente con los diversos problemas analizados que afectan a su localidad y a su entorno, con acciones a favor del cuidado medioambiental, de difícil desempeño y con notable repercusión e implicación de la comunidad".

El proyecto tinerfeño 'Renacer eléctrico', segundo premio, es "una propuesta impactante y colaborativa ya que implica a muchos alumnos de los distintos grados formativos y de primaria, quienes han aprendido llevar a la práctica una realidad a través de innovación y tecnología disponible".

Destaca igualmente "el impacto social de la propuesta, que es a su vez inclusiva e innovadora, a través de la creación de generación de electricidad con placas solares para cargar el coche eléctrico".

Por último, 'Speaking nature: cuando la naturaleza habla', del Colegio Salesianos Santo Ángel de Avilés, en Asturias, ha sido el ganador del tercer premio por "la gran originalidad en la elaboración de la actividad, sumada a la elaborada investigación y obtención de datos para poder mostrar de forma más visible los problemas medioambientales y como pueden afectar a sus plantas, fomentando la conciencia ambiental y la toma de decisiones".

El estudio de los diferentes gases contaminantes, radiación solar y otros aspectos mediante sensores "ha requerido de un gran esfuerzo y constancia en la revisión de datos".

'R7 POR EL PLANETA'

El concurso 'R7 por el planeta' tiene como objetivo reconocer iniciativas innovadoras y comprometidas con la naturaleza, fomentar el desarrollo sostenible y la cultura ecológica, concienciar a la sociedad sobre la defensa del medio ambiente mediante la involucración de la infancia, juventud y familias, y, por último, difundir los Objetivos de Desarrollo Sostenible entre la ciudadanía, contribuyendo así a su implementación en los diferentes ámbitos de la sociedad.

La sostenibilidad y la protección del medioambiente son un eje transversal a toda la actividad impulsada por Fundación Ibercaja en su compromiso por garantizar el equilibrio entre el crecimiento económico, el cuidado de la naturaleza y el bienestar social.