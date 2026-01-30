Comienza la publicación en BOA de las convocatorias para plazas médicas de difícil cobertura

Acceso al Hospital Ernest Lluch de Calatayud, uno de los centros de fuera de la capital aragonesa donde se convocan plazas de difícil cobertura. - GOBIERNO DE ARAGÓN

El Boletín Oficial de Aragón ha publicado hoy la convocatoria de las primeras 14 plazas de difícil cobertura pertenecientes a la segunda fase de este proceso. Estos puestos forman parte de una oferta pública de empleo de 139 plazas de difícil cobertura para incentivar que facultativos de un total de 19 especialidades hospitalarias escojan trabajar en puestos de hospitales públicos situados fuera de la ciudad de Zaragoza.

A lo largo de los próximos días, se publicarán las convocatorias de las siguientes especialidades hasta completar las 139 plazas acordadas en Mesa Sectorial (lunes 22 de diciembre de 2025) y aprobadas posteriormente en Consejo de Gobierno (14 de enero de 2026).

Este llamamiento forma parte de la segunda Oferta de Empleo Pública que emana del Decreto Ley de Difícil Cobertura 121/2025, texto que ampara esta oferta temporal y excepcional puesta en marcha esta legislatura por el Gobierno de Aragón ante la creciente dificultad para atraer y retener personal médico en gran parte del territorio de la Comunidad autónoma.

El citado Decreto permite que aquellos médicos que accedan por concurso de méritos a una plaza considerada de difícil cobertura puedan lograr la consideración de personal estatutario fijo dentro del SALUD cuando hayan transcurrido tres años de trabajo efectivo en el destino escogido.

En la convocatoria publicada en el BOA de hoy se ofertan un total de 14 plazas: 7 de la especialidad de Anatomía Patológica; 4 de la de Endocrinología y Nutrición y las 3 últimas de Reumatología. Las primeras se distribuyen de la siguiente manera: 2 plazas de Anatomía Patológica se convocan en el Hospital de Alcañiz; otras 2 en el de Barbastro; 1 en el Hospital Ernest Lluch de Calatayud y las 2 restantes en el de Alcañiz.

Respecto a las de Endocrinología y Nutrición, 1 se ubica en el Hospital de Barbastro, 1 en el de Calatayud y 2 en el Universitario Obispo Polanco de Teruel.

Las plazas de Reumatología convocadas corresponden a los hospitales de Barbastro (2) y Universitario San Jorge (1).

Estas plazas obedecen a la segunda fase de la oferta extraordinaria de difícil cobertura que afecta a especialidades hospitalarias que requieren una formación MIR de 4 años, como Dermatología, Anestesia, Geriatría, Hematología, Neumología, Digestivo, entre otras muchas, ya que son un total de 19 disciplinas distintas para puestos de facultativos de hospitales.

Los puestos se van a ir convocando de forma progresiva a partir de la publicación de hoy hasta completar los 139, que se distribuyen de la siguiente manera: 23 en el Hospital de Alcañiz; 32 en el Hospital de Barbastro y 18 en el Ernest Lluch de Calatayud.

Al Sector de Huesca le corresponden 21 plazas en el Hospital Universitario San Jorge; 3 en el Centro de Rehabilitación Psicosocial (CRP) Santo Cristo de los Milagros y otras 3 en el Hospital Sagrado Corazón de Jesús.

Respecto al Sector de Teruel, la distribución en los centros hospitalarios de estos puestos de difícil cobertura es la siguiente: 31 plazas en el Hospital Universitario Obispo Polanco de Teruel; 4 en el CRP San Juan de Dios de Teruel y otras 4 en el Hospital San José de la misma ciudad.

LAS PRIMERAS 46 PLAZAS, EN FASE DE RESOLUCIÓN

A la par que, de forma progresiva, se están convocando las plazas de esta segunda fase, se está resolviendo la primera fase, que incluye 46 plazas, todas ellas también en hospitales de fuera de la ciudad de Zaragoza, y que corresponden a especialidades que requieren un itinerario de formación MIR de 5 años.

Se prevé que la próxima semana se publiquen el listado definitivo de aspirantes a ocupar esos puestos. Estas primeras 46 plazas de difícil cobertura corresponden a las especialidades de Angiología y Cirugía Vascular, Cirugía General y Aparato Digestivo, Cirugía Ortopédica y Traumatología, Medicina Intensiva, Medicina Interna, Oncología Médica y Urología en los hospitales de Alcañiz, Barbastro, Calatayud y los universitarios San Jorge (Huesca) y Obispo Polanco (Teruel).

MEDICINA DE FAMILIA

Posteriormente, se realizará una tercera fase en la convocatoria de difícil cobertura que se destinará para plazas de Medicina de Familia en el medio rural.

Con esta medida, el Gobierno de Aragón refuerza su compromiso con la equidad territorial en los centros de salud y la mejora de la atención sanitaria en hospitales comarcales y provinciales, garantizando que la ciudadanía disponga de especialistas en áreas clave de la salud.