Comienza el tratamiento preventivo frente a la aparición de garrapata en los principales parques y plazas de Zaragoza

Tratamiento preventivo frente a la aparición de garrapata en los principales parques y plazas de Zaragoza - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Municipal de Salud Pública del Ayuntamiento de Zaragoza pone en marcha, a partir de este lunes, 6 de abril, su habitual campaña de tratamiento preventivo frente a la aparición de garrapatas en parques y zonas caninas.

Este año, teniendo en cuenta que la lluviosa primavera ha hecho crecer antes la vegetación en algunas zonas, se ha adelantado la fecha real de los tratamientos. Éstos se van a llevar a cabo de forma progresiva en unos cuarenta espacios de la ciudad.

Los trabajos de desinsectación se realizan en puntos acotados y debidamente señalizados que se deben respetar. Se recomienda a los propietarios de mascotas que extremen la precaución si pasean por las proximidades de zonas recién tratadas y eviten que los animales accedan a esos espacios.

Aunque la gran mayoría de las picaduras suele ser inofensiva, la garrapata puede ser vector de transmisión de enfermedades y suele aparecer cuando llega el calor. Para prevenir su proliferación, el Instituto Municipal de Salud Pública ha reforzado en los últimos años estos tratamientos preventivos.

Así lo ha recordado la consejera municipal de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, que ha destacado que "con esta campaña, que se va a desarrollar durante al menos este mes, los dueños de perros van a poder pasear y disfrutar de los parques con mayor tranquilidad".

Los espacios que se van a tratar son, entre otros, son la plaza de los Sitios, Parque Bruil, Parque Tío Jorge, Santa Isabel, Castillo Palomar, Parque de las Delicias, Parque del Barranco, Ciudadano Kane, el Parque de los Pinares, Macanaz, Torre Ramona, los parques de Lisboa, Atenas y Ben Hur, el Parque 30 de Septiembre, La Chopera, Isla Gomera, Villa de Pau, Roberto Camardiel, Los Poetas, Villa de Chiprana, Jotero Jesús Gracia, Ricardo Mur y Marco Polo.

El listado lo completan Teresa Perales, Teresa Serrato, Ciudad Jardín, Parque Miraflores, Canódromo, Ildefonso Manuel Gil, Pablo Casal, Margarita Xirgu, Jardines de Taifa Saracusta, Plaza de José María Forqué, Oviedo y Calle Melilla, Parque de la Aljafería, Parque Grande José Antonio Labordeta, Parque Pignatelli y Parque de La Granja.

En algunos de estos parques, debido a su extensión, se trabajará en diferentes momentos hasta el mes de mayo o principios de junio.