La Comisión de Hacienda aprueba el proyecto de Ordenanzas Fiscales 2027 que mantiene el IBI al mínimo legal

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ZARAGOZA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Hacienda y Fondos Europeos del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado inicialmente el proyecto de Ordenanzas Fiscales 2027. Tras el debate y votación de los votos particulares, 15 de ellos han sido aprobados e incorporados al proyecto, que se elevará al pleno para su ratificación definitiva.

Las Ordenanzas Fiscales plantean una línea de continuidad respecto a los últimos años, ya que solo se han modificado 13 de las 42 existentes y, en buena parte, se trata de precisiones de carácter técnico, sin impacto económico.

Los votos particulares que han sido aprobados están relacionados con diversas cuestiones como la movilidad y la regulación técnica de los espacios de Etopia, Distrito 7 y el Cementerio de Torrero.

Tal y como ha señalado la consejera municipal de Hacienda y Fondos Europeos, Blanca Solans, el Ayuntamiento de Zaragoza congela, un año más, en el mínimo legal el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y mantiene las bonificaciones introducidas en los últimos ejercicios en el resto de impuestos municipales.

ZARAGOZA, CIUDAD REFERENTE POR SU BAJA PRESIÓN FISCAL

Con estos cambios, avanza en su tramitación el proyecto de Ordenanzas Fiscales 2027, aprobado en julio por el Gobierno de Zaragoza, que mantiene congelados todos los impuestos municipales y actualiza en un 2,5 por ciento, de acuerdo con el IPC, las tasas de abastecimiento de agua y las de recogida y tratamiento de residuos.

Esta actualización responde a la evolución de los gastos de prestación y al principio de recuperación de costes establecido por la normativa europea y estatal, que exige avanzar progresivamente hacia la financiación íntegra de los servicios mediante las tasas que los sostienen.

La cuarta tasa medioambiental, la vinculada al saneamiento y depuración de agua, mantiene su tarifa sin cambios en 2027 al haber alcanzado ya el equilibrio económico.

IMPACTO PARA LOS HOGARES Y TARIFAS BONIFICADAS POR RENTA

Según las simulaciones realizadas por los servicios municipales, un hogar de dos personas abonará 3,73 euros más al año por el conjunto de las tasas medioambientales de agua y residuos; un hogar de tres personas, 4,42 euros anuales; una vivienda de cuatro personas, 4,93 euros; y un hogar de siete personas, 6,46 euros al año.

El proyecto mantiene asimismo las tarifas bonificadas para los hogares con menor capacidad económica. Las familias que cumplen los requisitos de renta y patrimonio continuarán accediendo a reducciones en las tasas vinculadas al abastecimiento y saneamiento del agua, así como a la recogida y tratamiento de residuos, en función de su situación económica y de la composición de la unidad familiar.

Asimismo, mantiene congelados los precios públicos de piscinas, escuelas infantiles y equipamientos deportivos y culturales e incorpora una bonificación del 50 por ciento en el alquiler de instalaciones deportivas municipales para grandes eventos de carácter nacional e internacional.

Con la incorporación de estas modificaciones, el proyecto de Ordenanzas Fiscales 2027 continuará ahora su tramitación administrativa.

El calendario previsto contempla un periodo de exposición pública, antes de la resolución de las posibles reclamaciones, y su aprobación definitiva por el pleno municipal.