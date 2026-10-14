Concedidos 4,4 millones de euros a 92 pueblos para derribar viviendas en ruina o en mal estado

Imagen del después y el antes de un derribo ejecutado en Anadón (Teruel) con subvención de convocatoria anterior de la Dirección General de Despoblación. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de Aragón (BOA) ha publicado este miércoles la resolución provisional por la que el Gobierno de Aragón concede 4.377.875,38 euros a entidades locales para financiar actuaciones de derribo y demolición de inmuebles en mal estado o en situación de ruina. Las ayudas corresponden a los ejercicios 2026 y 2027 y se dirigen a localidades con menor desarrollo territorial y capacidad económica.

La convocatoria cuenta con una dotación total de 4,4 millones de euros, distribuida en dos anualidades: 2,2 millones para 2026 y otros 2,2 millones para 2027. La cuantía individual puede cubrir hasta el 100% del gasto subvencionable debidamente justificado, con un máximo de 70.000 euros por entidad.

Estas actuaciones buscan mejorar la salubridad, la seguridad, la estética y la funcionalidad de los núcleos urbanos rurales, dado que la eliminación de edificios deteriorados permite reducir riesgos para las personas y los inmuebles colindantes, además de contribuir a la regeneración de los cascos urbanos.

La convocatoria persigue también aumentar la disponibilidad de suelo urbano para construir vivienda, un recurso especialmente escaso en muchos pequeños municipios y cuya falta dificulta la llegada de nuevos habitantes.

La iniciativa se enmarca en la Directriz Especial de Ordenación Territorial de Política Demográfica y contra la Despoblación y en el Fondo de Cohesión Territorial. Entre las novedades de esta convocatoria respecto a la de 2024 figuran dos criterios de valoración: la viabilidad técnica del proyecto y el hecho de haber recibido o no ayudas de esta Administración en años anteriores.

Con ello se busca dar mayor puntuación a los proyectos que cuenten con visado del colegio profesional competente y favorecer una distribución territorial más eficiente de los fondos.