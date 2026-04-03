Concluyen las obras del nuevo Hospital de Día de Oncohematología del H. Royo Villanova de Zaragoza

Nuevo Hospital de Día de Oncohematología del Hospital Royo Villanova de Zaragoza - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La reforma integral del Hospital de Día de Oncohematología del Hospital Royo Villanova de Zaragoza ha concluido y esta semana, se ha producido la recepción formal de la obra por parte del Servicio Aragonés de Salud. La actuación ha permitido modernizar completamente esta unidad asistencial, destinada a la atención de pacientes oncohematológicos, mejorando tanto las condiciones estructurales, como el funcionamiento interno del servicio.

La inversión total de la actuación asciende a 808.191,48 euros. Tras la recepción de la obra, el sector sanitario Zaragoza I procederá a las tareas de limpieza, instalación del equipamiento -ya adquirido-, y puesta en funcionamiento del servicio.

La intervención se ha desarrollado en la zona oeste de la planta baja del edificio principal, en un entorno hospitalario en funcionamiento, lo que ha requerido una planificación técnica precisa para compatibilizar la obra con la actividad asistencial.

El resultado es una unidad completamente renovada, con una superficie construida de 348,90 metros cuadrados, que amplía en 44 metros cuadrados el espacio útil gracias a la integración de una terraza existente.

El nuevo Hospital de Día dispone de dos consultas, una sala de reuniones, cuatro camas, nueve sillones de tratamiento y un sillón específico para tratamiento intracutáneo. Además, incorpora espacios diferenciados para la atención y el trabajo profesional, como áreas de enfermería, preparación de medicación, extracción de muestras, almacenes y zonas auxiliares.

El gerente del Sector Zaragoza I, Luis Miguel Gómez San Martín, ha destacado que esta actuación se ha desarrollado "pensando en los pacientes que más lo necesitan, ampliando los espacios y atendiendo a criterios de humanización, privacidad y una atención más personalizada".

MEJORA DE LA ORGANIZACIÓN Y LA ACCESIBILIDAD

La reorganización de la unidad sitúa en el núcleo central las áreas de trabajo y servicio, mientras que las zonas destinadas a pacientes -tratamiento, atención y espera- se ubican en el perímetro, aprovechando la iluminación natural y las vistas exteriores.

Esta distribución permite una separación clara de circuitos entre profesionales, pacientes y acompañantes, lo que mejora la privacidad, la seguridad y la eficiencia en la atención.

Asimismo, la actuación incorpora un nuevo acceso directo y completamente accesible mediante una rampa, evitando los recorridos previos a través de otras áreas del hospital y facilitando la llegada a la unidad.

CONDICIONES ASISTENCIALES Y ENTORNO DEL PACIENTE

El diseño de la unidad se ha orientado a mejorar la experiencia del paciente durante los tratamientos, incorporando materiales cálidos, una gama cromática suave y elementos visuales integrados con el entorno exterior.

Además, la reforma garantiza el cumplimiento de los requisitos de accesibilidad, eficiencia energética, ventilación, higiene y salubridad propios de una instalación sanitaria de estas características.

Tras la recepción de la obra, entre los días 1 y 5 de abril se llevarán a cabo tres limpiezas en profundidad, con el objetivo de validar, junto con el Servicio de Medicina Preventiva, la idoneidad del espacio para el desarrollo de la actividad en condiciones óptimas de seguridad y salubridad.

Posteriormente, se realizará el traslado al nuevo espacio, con previsión de iniciar la actividad asistencial a mediados de abril.