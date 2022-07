La consejera de Economía dice que la afiliación registra su mejor dato, solo superado por junio y julio de 2008

ZARAGOZA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Planificación y Empleo del Gobierno de Aragón ha subrayado el dato "muy positivo" del número de afiliados a la Seguridad Social en junio, con 598.594, la cifra más alta de la serie histórica, solo superada por los meses de junio y julio de 2008, cuando Zaragoza acogió la Exposición Internacional y se alcanzaron los 602.242 y 604.977 afiliados, respectivamente.

También ha manifestado que el crecimiento mensual, de junio respecto a mayo, ha sido de 7.264 personas, el 1,23 por ciento, frente al crecimiento del 0,57 por ciento estatal, algo "que marca músculo para el mercado laboral en Aragón".

Gastón ha enfatizado que el incremento de afiliados a la Seguridad Social mensual "sitúa a Aragón como la tercera comunidad autónoma, tras Baleares y Castilla-La Mancha". Los autónomos dados de alta en la Seguridad Social en junio han sido 100.581, 235 más que el mes anterior y 164 menos que hace un año.

La consejera se ha pronunciado así en la rueda de prensa, que ha ofrecido en el día que el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha publicado los datos del paro registrado. También se ha dado a conocer la afiliación media a la Seguridad Social.

PARO REGISTRADO

La consejera ha recordado las cifras de paro registrado en junio, con 1.333 desempleados menos, el 2,26 por ciento, sobre el mes anterior, y en 17.983 menos sobre junio de 2021, el 23,79 por ciento. En total, se han contabilizado 57.595 desempleados en esta comunidad autónoma, niveles no vistos desde el mes de septiembre de 2008.

Gastón ha considerado "positivos" los datos del paro registrado, siendo la cifra 57.595 "la más baja" desde que, en 2015m está al frente de la consejería de Economía y del INAEM. También ha señalado que en Aragón se ha reducido el paro en mayor proporción que la media de España, con un 2,26 mensual frente a un 1,45 de España e internanual, con un 23,79 frente a un 20,30 estatal.

Ha apostillado que la brecha con 2021 "es más que significativa" y la diferencia con junio de 2019, antes de la pandemia, "es también amplia".

En cuanto a las provincias aragonesas, el paro registrado se ha reducido respecto a mayo en 367 personas en Huesca, el 4,63 por ciento; en 155 personas, en Teruel, el 3,22, y en 811 personas en Zaragoza, el 1,76 por ciento. Esto hace que Huesca sea la séptima provincial del conjunto del país donde más ha bajado en términos mensuales y la sexta, desde el punto de vista interanual. En este último parámetro, Teruel ocupa el puesto noveno con mayor caída.

Así, en relación con junio de 2021, la bajada ha sido de 2.726 personas en Huesca, el 26,48 por ciento; de 1.589 en Teruel, el 25,41; de 13.688 en Zaragoza, el 23,15 por ciento.

SECTORES

Respecto a los sectores de actividad, la consejera ha apuntado que se han anotado descensos en todos ellos, salvo en el colectivo sin empleo anterior, algo que se debe a que los jóvenes "se han inscrito en las oficias con la expectativa de encontrar un empleo". En concreto, hay 148 personas más de ese grupo, el 3% de incremento sobre mayo.

En término interanuales, todos los sectores descienden y lo hace en mayor proporción el colectivo sin empleo anterior, con 2.761 personas menos que hace un año, el 35,21 por ciento. Le sigue agricultura, con 1.095 parados mes, el 28,08; industria, con 2.166 menos, el 25,16 por ciento; construcción, con 1.091, el 24,38 por ciento, y servicios, con 10.870 parados menos, el 21,42 por ciento respecto a junio de 2021.

La consejera ha aportado datos del colectivo de hasta 35 años, que en junio se ha cerrado con 15.577 parados, representando el 27,05 por ciento del total de desempleados en la comunidad autónoma, y que ha bajado en 221 sobre mayo, el 1,40%, y en 7.785 sobre junio de 2021, el 33,32 por ciento.

Ha subrayado que este colectivo lleva 14 meses consecutivos de descensos en cuanto al paro en comparativa interanual. "Esto hace ser optimistas y reforzar las expectativas por las que los jóvenes se inscriben en las oficinas del Instituto Aragonés de Empleo", ha incidido Gastón.

También ha dado a conocer la situación del colectivo de parados de larga duración, que suma 21.662 personas que han estado más de un año en el desempleo, y que representan el 37,6 por ciento del total en Aragón. En este caso, ha habido un descenso mensual de 524 personas, el 2,36 por ciento, "el noveno mes consecutivo de caída intermensual".

En el caso de la evolución interanual, el número de parados de este colectivo se ha aminorado en 17.605, el 44,83 por ciento, "el mayor de los porcentaje de caída interanual de la serie" y el noveno mes consecutivo de bajada.

IMPULSO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

La titular de Economía ha estimado que si bien tras el crecimiento del mercado laboral en mayo, "se podía esperar uno menor en junio, no ha sido así" y los datos reflejan que existe un impulso de la actividad, "que ha estado bajo mínimos durante la pandemia", y que la economía aragonesa, cuanto a mercado laboral está "al albur de la estacionalidad", marcada por el verano y por el final de año, que son los momentos "en los que más tira la actividad y el empleo" en hostelería, turismo y comercio.

No obstante, "estamos en un marco general de incertidumbre, bajo al amenaza constante de la inflación", de manera que si bien ha confiado en que "surtan efectos las medidas paliativas, no correctoras", adoptadas por el Gobierno central, ha abogado por un pacto de rentas, "que no corrige la inflación", pero sí la puede contenerla.

CONTRATACIÓN

El número de contratos registrados en junio de 2022 en Aragón se ha situado en 56.589, es decir, 9.251 más que en mayo, el 19,54 por ciento, pero 4.629 menos que en el mes de junio del año anterior, con una bajada del 7,56 por ciento.

Gastón ha esgrimido que estas cifras responden a la reforma laboral "que no permite con tanta a alegría suscribir contratos temporales", de manera que hay que entender que se está propiciando una menor rotación en el empleo, pero no menor creación, de forma que la contratación estable "gana peso de forma muy importante".

Así, del total 56.589 contratos de junio, 24.498 han sido indefinidos, con 3.637 contratos más que en mayo, el 17,43 por ciento, y 19.705 más que en junio de 2021, el 411,12 por ciento. Este tipo de contratación ha supuesto el 43,29 por ciento del total, en junio, en Aragón.

Por su parte, se han rubricado en junio de 2022 un total de 32.091 contratos temporales en Aragón, 5.614 firmas más que en el mes de mayo, el 21,20 por ciento, pero 24.334 contratos menos que un año antes, con el 43,13 por ciento de caída. La importancia relativa de esta modalidad contractual ha sido del 56,71 por ciento sobre el total de contratos de la comunidad autónoma el mes pasado.

La consejera ha querido señalar que en temporada alta el sector servicios reúne el mayor número de contratos en Aragón, con 33.601, el 59,38 por ciento del total, seguido por industria, con 10.523, el 18,6 por ciento y agricultura, con 10.284, el 18,17 por ciento.

Por otra parte, la contratación indefinida a tiempo completo se ha dado en 8.556 contratos, el 34,9 del total de los indefinidos suscritos en junio en Aragón, y los fijos discontinuos han sido 11.566, el 38 por ciento de la contratación indefinida.

EXPEDIENTES DE REGULACIÓN

Marta Gastón ha señalado que Aragón registra 17 Expedientes de Regulación Temporal de Empleo, que afectan a un máximo de 576 trabajadores; siete de ellos en industria, seis en servicios, tres en agricultura y uno en construcción.

Ha añadido que los trabajadores afectados por un ERTE a 30 de junio ha sido 415: 327 por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción; 22 por fuerza mayor; y 66 correspondientes al mecanismos de red de agencias, si bien, estos últimos son personas que trabajan en Aragón, pero cuyas empresas han presentado el ERTE en otra comunidad autónoma.