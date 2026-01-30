La consejera de Educación participa en la celebración del Día de la Paz en el CEIP Joaquín Costa de Graus (Huesca)

Celebración del Día de la Paz en el CEIP Joaquín Costa, de Graus. - GOBIERNO DE ARAGÓN

GRAUS (HUESCA), 30 (EUROPA PRESS)

La consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Tomasa Hernández, ha participado este viernes en el acto central del Día de la Paz organizado por el CEIP Joaquín Costa de Graus, una jornada en la que el alumnado ha reflexionado sobre la importancia de construir un mundo más justo y amable desde los gestos cotidianos.

La actividad ha contado con la actuación de Atención Clown, un grupo de payasos que, a través del humor, ha transmitido al alumnado un mensaje esencial: cada persona, desde cualquier lugar, puede contribuir a mejorar el mundo.

La consejera ha destacado el valor educativo de iniciativas como esta, que "ayudan a que los niños y niñas comprendan que la paz se construye día a día, con respeto, empatía y compromiso". Asimismo, ha agradecido al centro su implicación en la promoción de valores fundamentales para la convivencia.

El CEIP Joaquín Costa celebra cada año esta jornada con propuestas creativas que involucran a toda la comunidad educativa, reforzando su apuesta por la educación en valores y la participación activa del alumnado.