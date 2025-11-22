El Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón abre un diálogo para la acción frente al cambio climático

La mesa debate se centrará en los principales retos de adaptación y mitigación de la crisis climática en el medio natural. - CNPA

ZARAGOZA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón (CPNA), en colaboración con el Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza, celebra el próximo martes, 25 de noviembre, la primera de las dos mesas de debate que dedicará al cambio climático.

Esta sesión inicial, titulada "Cambio climático y medio natural: diálogo para la acción", tendrá lugar a las 18.30 horas en la Sala Pilar Sinués del Paraninfo y se centrará en los principales retos de adaptación y mitigación de la crisis climática en el medio natural. La segunda mesa del ciclo abordará específicamente la relación entre cambio climático y ciudades.

El encuentro reunirá a especialistas de referencia que ofrecerán una visión multidisciplinar de los desafíos climáticos que afronta Aragón. En esta mesa, Alfredo Ollero, profesor titular del Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio de la Universidad de Zaragoza, analizará los riesgos hidro-geomorfológicos y su relación con la planificación territorial.

Belinda Gallardo, investigadora principal del Grupo de Restauración Ecológica del Instituto Pirenaico de Ecología (CSIC), se centrará en los efectos del cambio climático sobre los hábitats y la biodiversidad, con especial atención a la expansión de especies exóticas invasoras.

Por su parte, el jefe del Servicio de Seguridad y Protección Civil de la Dirección General de Interior del Gobierno de Aragón, Jorge Crespo, expondrá cómo se percibe y gestiona el riesgo ante fenómenos extremos como incendios e inundaciones.

Finalmente, Enrique Arrechea, jefe del Servicio de Planificación y Gestión Forestal de la Dirección General de Gestión Forestal del Gobierno de Aragón, presentará soluciones de gestión forestal orientadas tanto a la mitigación como a la adaptación frente al cambio climático.

El CPNA moderará la sesión y, tras la celebración de cada una de las dos mesas previstas, elaborará un informe de opinión por cada debate, que se hará público en su página web con el objetivo de contribuir a la toma de decisiones informadas en materia de adaptación y mitigación al cambio climático.

La asistencia al debate es gratuita y también podrá seguirse en directo a través del canal de YouTube del Gobierno de Aragón.