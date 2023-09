El consumo de agua corriente sigue restringido en Tarazona tras identificar Sanidad un protozoo en la red

ZARAGOZA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consumo de agua corriente sigue restringido en la ciudad de Tarazona (Zaragoza), tras identificar el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón el causante del brote de gastroenteritis, un protozoo del género 'Cryptosporidium'.

Los resultados de los cultivos de laboratorio realizados con heces de personas enfermas han permitido averiguar cuál ha sido el agente causante del brote, ha informado el Departamento de Sanidad.

Los ooquistes de este protozoo se encuentran en el intestino humano o del ganado y pueden llegar a contaminar las aguas, causando brotes comunitarios como el ocurrido en Tarazona.

El diagnóstico de laboratorio de este protozoo solo puede detectarse en los cultivos de heces, ya que no es detectable en agua de consumo.

"Aunque en un principio se había planteado la posibilidad de una hipercloración del agua como medida, este hallazgo en los cultivos de heces obliga a continuar restringiendo el consumo de agua y a adoptar medidas específicas y de mayor relevancia", han señalado desde Sanidad.

Se ha establecido que el origen del brote es el agua de consumo humano, por el comienzo brusco del brote, el número de personas afectadas y porque es el único consumo en común.

"Los científicos están advirtiendo de que los actuales sistemas de depuración de aguas residuales y de potabilización de aguas de consumo no siempre son obstáculo suficiente para la supervivencia de los quistes del protozoo, que son resistentes al tratamiento con cloro".

Por ello, esta enfermedad, que ha sido muy poco frecuente en los últimos años en España y en Europa, se considera una posible enfermedad emergente. Además de la transmisión por el agua de consumo, este protozoo también puede transmitirse por vía fecal de persona a persona.

RECOMENDACIONES

El Gobierno de Aragón recomienda, para las personas que tengan o haya tenido síntomas compatibles con la enfermedad, extremar las medidas de higiene personal y el lavado de manos, especialmente tras cambiar pañales de niños o pacientes infectados hasta 48 horas después de la desaparición de la diarrea.

Además, lavarse las manos con agua y jabón, especialmente después de ir al baño y antes y después de preparar alimentos. Los desinfectantes de manos a base de alcohol no son eficaces en estos casos.

Se debe evitar que las personas con síntomas manipulen comida o cuiden de personas hospitalizadas o inmunodeprimidas o en instituciones --residencias, guarderías-- hasta 48 horas tras la desaparición de la diarrea.

Asimismo, Sanidad sugiere que los niños que acuden a la guardería se incorporen a la misma transcurridas 48 horas desde la desaparición de la diarrea. Debido a que el germen puede excretarse una vez finalizada la diarrea, se recomienda que los casos eviten bañarse en piscinas durante las 2 semanas siguientes al cese de la diarrea.

Además, se recomienda evitar tener relaciones sexuales hasta transcurridas dos semanas tras la desaparición de la diarrea, han indicado.

Las recomendaciones generales para la población de Tarazona son hervir el agua durante al menos 10 minutos para la limpieza de utensilios y superficies; no utilizar agua de red para beber, ni la higiene bucal y no utilizar agua de red para la preparación de alimentos ni bebidas. Se puede usar agua de la red para aseo personal, pero no higiene bucal.

Además, el Ayuntamiento de Tarazona, contando con el apoyo técnico y la colaboración de los servicios de Salud Pública de Zaragoza, está trabajando en diseñar y aplicar las medidas técnicas necesarias para eliminar quistes que pudieran permanecer en la red de abastecimiento de agua y poder autorizar su consumo sin restricciones en cuanto sea posible.