Convocadas las ayudas de 250.000 euros para favorecer la competitividad de las pymes de textil-confección y calzado

Convocadas las ayudas para favorecer la competitividad de las pymes industriales de textil-confección y calzado que se pueden presentar hasta el 30 de abril - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de Aragón (BOA) ha publicado esta semana la convocatoria de subvenciones para favorecer la competitividad de las pymes industriales de textil-confección y calzado. La convocatoria tiene un presupuesto de 250.000 euros y el período para realizar las actuaciones objeto de las ayudas comienza el 1 de octubre de 2024 y se extiende hasta el 30 de septiembre de 2025, ambas fechas inclusive. La anterior convocatoria llegó a 13 empresas de la comunidad.

Del presupuesto de este programa, 150.000 euros los aporta el Gobierno de Aragón y otros 100.000 provienen de Fondos Feder. El plazo de solicitud de estas ayudas comienza el 1 de abril y finaliza el 30 de abril.

La concesión de las subvenciones se realizará en régimen de concurrencia competitiva, manteniendo la orden que regula esta convocatoria, una estructura similar a la de anteriores ayudas dirigidas a este sector y publicadas en el marco del Programa de Apoyo a la Industria y la PYME (PAIP).

Se mantienen las intensidades de ayuda, que pueden alcanzar el 80%. De esta manera, se estimula el efecto incentivador para llegar al mayor número posible de proyectos.

Las ayudas se destinarán a financiar actuaciones dentro de las siguientes categorías: ayudas a la inversión, ayudas a la investigación industrial y desarrollo experimental, ayudas a la innovación en materia de procesos y organización, ayudas a la innovación-derechos de propiedad industrial y ayudas para servicios de consultoría técnica.