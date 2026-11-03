La Corporación Empresarial de Aragón elaborará un nuevo plan estratégico para funcionar como un grupo más eficiente

La consejera de Economía, Competitividad y Empleo y presidenta de la Corporación Empresarial Pública de Aragón (CEPA), Eva Valle, ha clausurado la jornada. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Corporación Empresarial Pública de Aragón (CEPA) impulsará la creación de "un auténtico grupo empresarial, más eficiente, coordinado y preparado para el futuro" mediante un nuevo Plan Estratégico 2027-2031 que transformará su modelo de funcionamiento. La hoja de ruta buscará reforzar la colaboración entre las sociedades públicas, aprovechar sus recursos y capacidades, reducir duplicidades e incorporar herramientas como la inteligencia artificial y una cultura de evaluación de resultados.

Así lo ha anunciado el consejero delegado de CEPA, Eloy Suárez, durante la convención de gerentes de las sociedades públicas aragonesas, una jornada clausurada por la consejera de Economía, Competitividad y Empleo y presidenta de la Corporación, Eva Valle. El encuentro ha reunido a los responsables de las distintas entidades para abordar los retos y las líneas de trabajo del grupo.

Suárez ha explicado que el nuevo plan pretende superar una dinámica en la que cada sociedad desarrolla su actividad de manera independiente y avanzar hacia una organización que aproveche las capacidades, los conocimientos y los recursos del conjunto. "La idea es pasar de una suma de sociedades a un verdadero grupo empresarial", ha señalado.

El consejero delegado ha precisado que esta transformación no busca restar autonomía a las empresas ni modificar sus respectivas responsabilidades, sino proporcionarles más herramientas y oportunidades a través de una estrategia compartida. "No queremos sociedades públicas que trabajen unas junto a otras. Queremos sociedades públicas que trabajen juntas", ha insistido.

UNA NUEVA CULTURA CORPORATIVA Y MÁS COOPERACIÓN

La nueva orientación se traducirá en una mayor coordinación, el aprovechamiento de sinergias, la reducción de duplicidades y la posibilidad de compartir servicios, sistemas de información, conocimientos y capacidades profesionales. También permitirá reforzar la capacidad de negociación conjunta y mejorar la respuesta ante los nuevos retos económicos y tecnológicos.

La convención ha abordado igualmente las posibilidades jurídicas de colaboración entre las sociedades públicas mediante convenios de cooperación. Estas fórmulas permitirán compartir medios, capacidades y conocimientos, así como desarrollar actuaciones conjuntas con mayor agilidad y seguridad jurídica. El objetivo es aprovechar mejor los recursos públicos y evitar que las diferencias organizativas dificulten el trabajo conjunto.

EFICIENCIA Y EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

Otro de los ejes del plan será la contribución de CEPA a la sostenibilidad financiera de la Comunidad Autónoma. Suárez ha defendido que la Corporación debe reforzar su papel en la utilización eficiente de los recursos públicos y contribuir al control del déficit autonómico. Para ello, ha considerado necesario revisar los procesos de gestión, evitar gastos innecesarios, aprovechar los recursos disponibles y evaluar el retorno de las actuaciones.

El consejero delegado ha aclarado que la nueva orientación no se limitará a reducir costes, sino que buscará obtener mejores resultados con los recursos existentes, sin menoscabar las funciones de las sociedades ni la calidad de los servicios que prestan.

En este sentido, ha planteado incorporar una "cultura de evaluación" que permita medir no solo cuánto se invierte o se gasta, sino también los resultados obtenidos, el empleo generado, la actividad económica movilizada, el retorno territorial de las inversiones y su impacto social.

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL, ENTRE LAS HERRAMIENTAS DEL CAMBIO

La transformación digital y, especialmente, la inteligencia artificial tendrán también un papel destacado en el nuevo modelo. CEPA pretende utilizar estas tecnologías para reorganizar el trabajo, agilizar procedimientos, mejorar la información disponible y facilitar la toma de decisiones.

Para ello, promoverá una agenda común de datos e inteligencia artificial que evite que cada sociedad tenga que desarrollar por separado soluciones que puedan compartirse. La formación de los profesionales, la seguridad de la información y la supervisión humana serán elementos esenciales de este proceso.

VALLE REIVINDICA EL PAPEL DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS

Durante la clausura, Eva Valle ha destacado que las empresas públicas pueden contribuir, desde sus respectivos ámbitos, a crear las condiciones para que Aragón sea "una comunidad más competitiva, más productiva y más atractiva para invertir, crecer y generar empleo".

La consejera ha definido estas entidades como instrumentos al servicio del desarrollo económico y social de Aragón y ha señalado tres principios que deben orientar su actuación: "Eficiencia; coordinación y visión de conjunto y buen gobierno".

La jornada, inaugurada por la presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro, ha contado con representantes de Aragón Plataforma Logística, Aragón Exterior, Aragersa, CEEI Aragón, Motorland Aragón, Expo Zaragoza Empresarial, Parque Tecnológico del Motor, Parque Tecnológico Walqa, Promoción de Actividades Aeroportuarias, Sarga, Sodecasa, Sodiar, Suelo y Vivienda de Aragón, Turismo de Aragón y Aragón Cultura y Deporte, además de la propia Corporación.