Cortan desde este lunes el ramal de la entrada oeste a Fuentes de Ebro por las obras de la A-68

ZARAGOZA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible continúa avanzando en las obras de la nueva autovía A-68 entre las localidades de El Burgo de Ebro y Fuentes de Ebro, en Zaragoza, mediante la duplicación de la actual carretera N-232. Estos trabajos cuentan con una inversión total de más de 85 millones de euros (IVA incluido).

Por ello, y en aras de garantizar la seguridad de trabajadores y usuarios, a partir de las 8.00 horas del lunes 2 de marzo, se producirá el corte del ramal de entrada a Fuentes del Ebro (oeste) ubicado en el kilómetro 213 de la N-232. Para asegurar la fluidez del tráfico se habilitará un itinerario alternativo, debidamente señalizado, para entrar al municipio a través del enlace centro de Fuentes de Ebro en el kilómetro 211 de la N-232.

Las afectaciones durarán previsiblemente hasta mayo.