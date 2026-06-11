Las Cortes de Aragón investigarán las fiestas del ex ministro Ábalos en Teruel y Zaragoza durante la pandemia

Hemiciclo durante una sesión plenaria. - CORTES DE ARAGÓN

ZARAGOZA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las Cortes de Aragón crearán una Comisión de investigación sobre los viajes oficiales realizados por el exministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, a Aragón, en plena pandemia de la covid-19, en los que se habrían utilizado recursos públicos y desplazamientos vinculados al Ministerio de para facilitar encuentros de carácter sexual, a iniciativa de PP y Vox. Han votado a favor todos los grupos excepto IU, que se ha abstenido.

La diputada del PP Elena Allué ha presentado la iniciativa, expresando su "indignación" por el asunto a investigar, y ha reivindicado la "transparencia, higiene democrática y dignidad de Aragón", considerando que son unos hechos "de enorme gravedad" que afectan a la comunidad autónoma, al prestigio de las instituciones y a la ciudadanía.

"Las informaciones conocidas dibujan un escenario para cualquier democracia exigente", ha considerado, señalando que, durante la pandemia, "mientras familias enteras no podían despedir a sus seres queridos y los ciudadanos cumplían sacrificios extraordinarios" miembros del equipo de Ábalos habrían utilizado recursos públicos para estas actividades en Teruel y Zaragoza, de forma que las Cortes de Aragón "tienen el derecho y la obligación política y moral de investigar".

"Las máximas autoridades desobedecieron las normas impuestas durante la covid" y cuando surgen indicios tan graves "mirar a otro lado no es una opción", ha indicado, en alusión a la secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, porque "toda la corrupción pasa por Aragón y Alegría era delegada del Gobierno, la máxima autoridad del Estado en nuestra Comunidad y máxima autoridad que podía ser conocedora de las autorizaciones de esos traslados para esas juergas".

Ha dicho que Alegría "mintió a los aragoneses, miró a otro lado ante la degradación moral de mujeres en instalaciones del Estado", añadiendo que Alegría "no puede justificarse diciendo que quien cometió los delitos" porque "era un hombre socialista, una máxima autoridad del Estado que utilizó dinero público para pagar sus bacanales".

Los aragoneses "merecen una petición de perdón", ha continuado Allué, para quien "el silencio es cada día más atronador" y, además, este caso forma parte de "una sucesión de escándalos" que están acorralando al Gobierno de España de Pedro Sánchez ante lo que el PSOE reacciona con "silencio y rectificaciones forzadas".

Ha criticado la forma de gobernar en la que "nadie responde por nada" y ha pedido que las Cortes se sitúen "al lado de la verdad, de los ciudadanos, de las mujeres" porque la dignidad de las mujeres "se defiende con coherencia". Se ha mostrado convencida de que en el PSOE "hay gente de bien que asiste a esto con profunda desolación".

El portavoz de Vox, Santiago Morón, ha llamado la atención sobre "la ciénaga en que se ha convertido el PSOE", afirmando que Alegría tiene la oportunidad de dimitir y dejar la política activa. En los viajes de Ábalos a Aragón "se habrían utilizado recursos públicos" para actividades sexuales en plena pandemia, ha continuado, esperando que la justicia imponga "sanciones ejemplares a todos los corruptos" y ha reclamado resoluciones políticas.

Ha alertado de "la degradación política y moral en que el PSOE ha sumido a nuestra nación" y ha mencionado el caso ERE y el "golpe de Estado" de Cataluña. Ha dicho Morón que el PSOE pretende que Ábalos se considere "una manzana podrida" y se cierre el caso en lo relativo a las responsabilidades políticas.

Del mismo modo, ha preguntado si los hechos del Parador de Teruel son "puntuales", observando que "alguien se empeñó en tapar lo ocurrido" y ha opinado que "alguien acataría las instrucciones -de Koldo García--".

Morón ha recordado que Alegría era la delegada del Gobierno y ha preguntado si no era conocedora de los movimientos de los ministros cuando viajaban por Aragón y si se dedicaban solo a "multar al que paseaba al perro sin mascarilla". "Esto se llama persecución del ciudadano y vía libre a la casta dirigente", ha dicho Santiago Morón, subrayando que "esto sí que ocurrió".

Otros responsables políticos tampoco han asumido responsabilidades, ha dicho en alusión expresa al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, haciendo notar la relación de "todos" los implicados con el PSOE.

"NO HAY NADA QUE ESCONDER"

La portavoz del PSOE, Pilar Alegría, ha criticado "el marrullerismo" de PP y Vox y ha anunciado el voto favorable de su grupo a crear la Comisión: "No hay nada que esconder", ha subrayado, haciendo hincapié en que "siempre se han dado explicaciones".

Alegría ha preguntado "para qué" han planteado la Comisión de investigación porque ya le han condenado por hechos cometidos por un hombre, José Luis Ábalos, tras lo que ha considerado que "si tienen tan claro esas pruebas y que se mintió por qué no han puesto todas esas pruebas a disposición judicial", respondiendo que PP y Vox "prefieren seguir chapoteando en el barro, haciendo ruido".

"Esta Comisión de investigación es un paripé, un show político para evitar que se hable de los temas que interesan a los aragoneses" porque los ciudadanos les han elegido para que gobiernen, "no para que hagan oposición a la oposición", ha continuado Alegría, para quien PP y Vox "han decidido que estas Cortes se conviertan en una sede para hacer oposición al Gobierno de España mientras las listas de espera siguen aumentando y se sigue sin dar soluciones a la educación pública".

Alegría lleva meses escuchando "muchos insultos" en redes sociales, muchos anónimos, otros no, y llegan de portavoces y dirigentes de los partidos proponentes de la Comisión de investigación, ha dicho: "Buscan intimidar al adversario político para intentar arrollarle".

La diputada de CHA Mary Carmen Bozal ha expresado que las mujeres en situación de explotación sexual "aparecen en el centro del debate" en esta "batalla política", asegurando que las mujeres prostituidas "son personas que sufren, no son munición política".

Ha expresado su preocupación porque algunos grupos solo descubren que hay mujeres explotadas cuando se trata del enfrentamiento político. "Si alguien ha utilizado recursos para fines particulares, para su propio beneficio, merece ser condenado", ha considerado, tras lo que ha recordado que el PP fue condenado por la trama Gürtel: "Situarse en una posición de superioridad moral con este bagaje es, cuando menos, curioso", ha continuado. El PSOE "no puede seguir escondiendo la cabeza como los avestruces porque les seguimos viendo".

Ha representado a Aragón-Teruel Existe la diputada Pilar Buj, para quien esta iniciativa responde a "la utilización de estas Cortes" por parte del PP, tras lo que ha tildado de "inaceptable" lo ocurrido en el Parador de Teruel no solo por el gasto público sino por el uso de prostitución, "de una bajeza moral tremenda", más en pandemia.

Buj ha dicho que PP y Vox "plantean un paripé" porque la Comisión de Investigación "no valdrá para nada", solo para hacer ruido, apuntando que el Gobierno de España nunca va a las Comisiones de investigación autonómicas y que ya se está investigando en el Senado, de forma que no se averiguará "casi nada" y supondrá "un gasto de dinero público". La Comisión "no servirá de nada", ha opinado.

En el turno de IU, la diputada Marta Abengochea ha recalcado que "este asunto ya está siendo juzgado" y ha reprobado "la miserable estrategia de acoso y derribo a un Gobierno legítimo", agregando que "no hay jabón para lo que están haciendo" en "esta piscina de lodo infecto en la que todo vale".

Abengochea ha aseverado que "cada uno tendrá que dar sus cuentas" y que el PP es "el partido más corrupto" de España, pero ha reclamado un "giro radical" al PSOE e impulsar las medidas contra la corrupción que IU ya ha presentado.