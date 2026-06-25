Las Cortes de Aragón muestran su solidaridad con el pueblo venezolano tras el doble terremoto

Trabajos de rescate en un edificio de Caracas (Venezuela), tras el doble terremoto sufrido el 24 de junio de 2026. - Marcos Salgado / Xinhua News / Europa Press / Cont

ZARAGOZA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las Cortes de Aragón han guardado un minuto de silencio, entre las dos sesiones plenarias celebradas este viernes, en solidaridad con el pueblo venezolano tras los "devastadores" terremotos, de magnitud 7,2 y 7,5 en la escala Richter, registrados este miércoles al norte del país.

Al menos 32 personas han muerto y más de 700 han resultado heridas en Venezuela, según ha anunciado la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, quien ha alertado de que las cifras no incluyen el balance del Estado de La Guaira, que ha descrito como "zona de desastre" con "decenas de edificios colapsados".

La presidenta de la Cámara aragonesa, María Navarro, ha trasladado su "más sentido pésame" a las familias de las personas fallecidas en el seísmo, así como su deseo de "una pronta recuperación" a los heridos.

Del mismo modo, ha expresado el reconocimiento del Parlamento autonómico a quienes continúan trabajando "sin descanso" en las labores de recate en el país sudamericano.