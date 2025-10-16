Las Cortes de Aragón rechazan la propuesta del PSOE de reprobar a la presidenta de la cámara

ZARAGOZA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las Cortes de Aragón han rechazado este jueves, en sesión plenaria, la propuesta del PSOE de reprobar a la presidenta de la cámara, Marta Fernández, votando en contra de esta PNL el PP, Vox y el PAR, y a favor los restantes partidos.

La portavoz adjunta del PSOE, Leticia Soria, ha pedido la reprobación de Fernández "por haberse ausentado --en la sesión plenaria del 2 de octubre-- del minuto de silencio por las víctimas del genocidio del pueblo palestino y del atentado de Hamás de 2023 y por su reiterado comportamiento demostrando estar al margen de la neutralidad y la dignidad institucional que exigen el cargo que ostenta".

"La presidencia de esta cámara no es un atril donde exhibir su ideología ni para marcar distancias respecto a los derechos humanos y a las víctimas", ha proclamado Soria, señalando que con su ausencia del minuto de silencio Fernández comprometió "la imagen de la institución que representa"

Reprobar a la presidenta del Parlamento "es un acto de responsabilidad de las Cortes por encima de cualquier actitud partidista", ha continuado Soria, quien ha pedido al PP que "diga un nombre" para elegir a un nuevo presidente de la cámara.

Para el portavoz del PP, Fernando Ledesma, los socialistas "son increíbles porque el PSOE de Aragón, entregado al sanchismo, viene a dar lecciones de moralidad", afirmando que el PSOE está "rodeado por las putas de Ábalos y Koldo" y que está "liderado por el marido de una pentaimputada, por el hermano del pluriprocesado David Sánchez-Castejón, que no sabía dónde trabajaba pero sí cobraba el sueldo".

El portavoz de Vox, Alejandro Nolasco, ha felicitado a Fernández por "no dejarse amedrentar por la izquierda y extrema izquierda", afirmando que sería "un honor" ser reprobada por los motivos argumentados por "el PSOE de Sánchez, el partido de los imputados", que son "totalitarios". "La presidenta no impidió el minuto de silencio", añadiendo que "lo que sí está mal es gastarse el dinero de los parados en putas y cocaína".

En el turno de CHA, José Luis Soro ha asegurado que "tan democrático es nombrar como cesar", pero "no hay forma de cesar a la presidenta si se aferra al cargo" porque los miembros de la Mesa son inamovibles, proponiendo poder removerlos por mayoría absoluta "por blindar la rendición de cuentas". El minuto de silencio "fue aprobado democráticamente en memoria de las víctimas inocentes de Gaza y del atentado terrorista de Hamás", ha dicho, afirmando que con la ausencia de Fernández el Parlamento quedó "indefenso" al actuar "como portavoz de los ultras".

El portavoz de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha opinado que Fernández "no cumplió con la función de representación" que regula el Reglamento de la cámara, afirmando que un genocidio es "un crimen contra la Humanidad", concepto jurídico utilizado en los juicios de Nürenberg, rechazando "el genocidio contra el pueblo de Gaza".

En representación de IU, Álvaro Sanz, ha echado en cara a Fernández que no actúa "con imparcialidad" y ha recalcado que el minuto de silencio fue seguido por la mayoría "ante un genocidio contra el pueblo palestino", que ha comparado con el nazismo.

El parlamentario del PAR, Alberto Izquierdo, ha criticado la ausencia de Fernández en el minuto de silencio, manifestándose "en absoluto desacuerdo", señalando que "si no lo sabe hacer a lo mejor se tiene que marchar".