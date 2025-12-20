Detenidas siete personas que robaban a plena luz del día en un salón de juegos de Seseña (Toledo)

1037736.1.260.149.20251220094503
Vehículo de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL
TOLEDO 20 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Guardia Civil ha detenido a siete personas integrantes de una organización criminal especializada en la comisión de robos con fuerza en máquinas de apuestas de salones de juegos. Se estima que sustrajeron más de 60.000 euros manipulando determinadas máquinas de apuestas.
La investigación, denominada Black Jack 36, comenzó tras la denuncia presentada por uno de los establecimientos afectados --uno de ellos en Seseña-- donde se informaba que tres personas habían accedido al local de apuestas utilizando documentación falsa. Una vez dentro mientras simulaban estar jugando abrieron una de las máquinas recreativas. Para ello utilizaron una llave facilitada por un trabajador del propio establecimiento que formaba parte de la organización delictiva.
Con la investigación se pudo determinar que el grupo empleaba el método conocido como "cebado" o "engorde stacker", mediante el cual manipulaban determinados modelos de máquinas de apuestas para obtener premios sin necesidad de jugar, aprovechando que este tipo de máquinas emiten tickets canjeables en lugar de premios en metálico.
De este modo y repitiendo la misma operación, los autores canjeaban los tickets conseguidos ilegalmente por dinero en efectivo en máquinas de cambio de otros locales, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.
Los miembros de la organización han sido detenidos en Seseña (Toledo) como presuntos autores de los delitos de robo con fuerza, falsificación de documento público, usurpación de estado civil y pertenencia a organización criminal.