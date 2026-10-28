Las Cortes de Aragón suspenden la actividad parlamentaria al menos este miércoles en señal de duelo

Hemiciclo de las Cortes de Aragón - CORTES DE ARAGÓN

ZARAGOZA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las Cortes de Aragón han decidido suspender la actividad parlamentaria durante, al menos, la jornada de este miércoles, 28 de octubre, en señal de respeto, duelo y solidaridad con las víctimas del trágico accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo), así como con sus familiares y seres queridos.

La decisión, trasladada por la presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro, a los miembros de la Mesa y Junta de Portavoces de la Cámara, responde a la gravedad de lo sucedido y a la consternación provocada por el accidente.

Asimismo, las Cortes de Aragón guardarán este jueves un minuto de silencio como muestra de recuerdo a las personas fallecidas, de apoyo a los heridos y de acompañamiento a sus familias y allegados en estos momentos de dolor.

Con estas medidas, el Parlamento aragonés expresa su pésame por las personas fallecidas, así como su apoyo y solidaridad a las personas heridas, a sus familiares y seres queridos, y a todas las personas afectadas por este trágico suceso.

La presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro, asistirá esta tarde a la concentración convocada por la FEMP a las 20.00 horas en señal de duelo y solidaridad con las víctimas del accidente ferroviario y sus familias. Lo hará en el Ayuntamiento de Zaragoza.