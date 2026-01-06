Los cortes y desvíos para la renovación integral de la avenida de Valencia comienzan el 12 de enero

ZARAGOZA 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los cortes y desvíos para llevar a cabo la renovación integral de la Avenida de Valencia, en Zaragoza, comenzarán el próximo 12 de enero, ha informado el Ayuntamiento este martes.

Desde el 5 de enero se han ido señalizando espacios de estacionamiento que se suprimen a partir del 8 de enero en el tramo de Franco y López comprendido entre las calles Obispo Tajón y Obispo Covarrubias --ambos lados--, para habilitar tres carriles de circulación en dicho tramo.

También en la calle Obispo Covarrubias --de García Sánchez a Franco y López-- únicamente para invertir su sentido de circulación, y entre los números 1 y 7 de la avenida Valencia para ubicar el material de obra, para lo que también se ocupará parte de la acera de los números impares del tramo de la Calle Bretón comprendido entre José Serrano y avenida Valencia.

Para facilitar la movilidad, la calle de Obispo Covarrubias, entre la calle de Franco y López y la calle de García Sánchez, invertirá su sentido de circulación. Entrará en uso desde el día 9 de enero a las 9.30 horas. Se informará a los badenes de Obispo Covarrubias sobre las nuevas condiciones de acceso y salida.