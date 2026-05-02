La creadora Carla Nicolás se lleva la sexta convocatoria Pablo Serrano-Juan Francés del IAACC Pablo Serrano

Carla Nicolás en su taller. - TERESA SALVADOR

ZARAGOZA 2 May. (EUROPA PRESS) -

El IAACC Pablo Serrano ha adjudicado a la creadora zaragozana Carla Nicolás la sexta convocatoria de creación y producción artística Pablo Serrano / Juana Francés del museo. A lo largo de este año, la artista desarrollará su proyecto de investigación artística 'Basal. Entre el cauce y la ceniza'.

Nicolás lleva a cabo su práctica íntegramente desde Aragón, un territorio que no solo constituye el lugar físico donde reside y trabaja, sino también el eje conceptual y material de su investigación.

La artista explica que el proyecto que presenta se centra en la recuperación, reinterpretación y puesta en valor de técnicas tradicionales asociadas al entorno rural, transmitidas de generación en generación y que están en riesgo de desaparición.

La propuesta parte de la recolección directa de materiales del territorio para la producción de piezas de arte contemporáneo de gran formato. Este proceso no es únicamente una elección formal, sino que se ha convertido en un rasgo que identifica su trabajo: recurrir a lo que ofrece el paisaje, comprender los ciclos de la naturaleza, sus usos históricos y su carga simbólica.

El IAACC Pablo Serrano tiene entre sus objetivos mostrar proyectos artísticos desde Aragón, acercando a los ciudadanos la creación artística contemporánea, objetivo para el que desarrolla diversas acciones en relación con las distintas manifestaciones de la creación actual.

Del mismo modo, la Dirección General de Cultura del Gobierno de Aragón considera de gran interés el apoyo a la creación artística y la programación de una serie de exposiciones temporales en torno al arte y a la cultura contemporáneos en el IAACC Pablo Serrano.

En este marco de acción se ha encuadrado la sexta convocatoria Pablo Serrano - Juana Francés para el desarrollo de un proyecto de creación y producción artística, sin limitaciones de edad, residencia u origen, ni restricciones en materia de disciplina artística. El objetivo de la convocatoria es el apoyo a la producción de un proyecto artístico que, posteriormente, podrá ser mostrado en una exposición temporal dentro de los ámbitos del museo.

ESPACIO DE TALLER EN EL MUSEO

En la presente edición se sigue apostando por que el artista seleccionado tenga a su disposición un espacio de taller en la propia sede del IAACC Pablo Serrano. Tras valorar las 58 candidaturas, el proyecto elegido ha sido 'Basal. Entre el cauce y la ceniza', de Carla Nicolás.

De su propuesta se ha destacado "la capacidad de Carla Nicolás de articular, a través de los materiales tradicionales y propios del territorio, una propuesta plástica y artística contemporánea que surge de la tradición y del propio territorio".

Nicolás considera que este proyecto dialoga de manera directa con el contexto aragonés, no desde una mirada nostálgica, sino desde una voluntad crítica y actual. Su intención es tender puentes entre lo vernáculo y lo experimental, entre tradición y contemporaneidad, generando obras que activen nuevas lecturas sobre el patrimonio material e inmaterial del medio rural.

Los objetivos del proyecto Basal son explorar el territorio para obtener materias naturales que formen parte de la obra; investigar con materia y proceso; fortalecer la identidad cultural local a través del reconocimiento de los saberes rurales y oficios tradicionales; reconocer el papel de las mujeres y comunidades rurales en la transmisión de estos saberes de generación en generación; incentivar el respeto por el trabajo manual y el tiempo de producción artesanal; generar diálogo intergeneracional entre maestros artesanos, artistas contemporáneos y comunidad y establecer un paralelismo entre arte contemporáneo y arte prehistórico en el uso de los materiales y procesos.

CARLAS NICOLÁS

Carla Nicolás (Zaragoza, 1981) es técnico superior en Artes Plásticas y Diseño por la Escuela de Arte de Zaragoza (2009); en 2010/2011 realiza en la Escola Massana "Ediciones experimentales y creativas. Especialización Massana Permanent" (Barcelona) y estudia Historia del Arte por la UNED (2025).

En 2025 obtuvo la residencia en Fundación 3piedras, Ara (Huesca, España) en colaboración con el CDAN y AC/E, y en 2023 la Residencia artística en Piramidón Centre d'Art Contemporani de Barcelona.Obtuvo el Primer Premio en el XXX Premio Santa Isabel de Aragón Reina de Portugal (DPZ) en 2019, y en 2018 logró la Beca 'Casa de Velázquez' 2018-2019 otorgada por la Diputación Provincial de Zaragoza.

Su trabajo lo ha expuesto en centros de arte contemporáneo como el IVAM (Valencia), Es Baluard y Casal Solleric (Palma de Mallorca), Museu Terra (Tarragona), CDAN (Huesca) o el propio IAACC Pablo Serrano.

Los proyectos ganadores de la convocatoria de producción artística Pablo Serrano / Juana Francés en años anteriores han sido Bego Antón con 'Heavenly creatures', en 2025; Leticia Martínez, con 'Enaguas', en 2024; Sylvia Pennings, con 'Mundo subterráneo', en 2023; Fernando Romero, con 'Orografías de lo invisible', en 2022; y Roberto Coromina, con 'La distancia más corta, un acercamiento a la cerámica campaniforme desde la geometría', en 2021.