El Cristo del Honor y del Servicio, del siglo XVI y en restauración, saldrá en procesión este Jueves Santo en Zaragoza

El Cristo del Honor y del Servicio, del siglo XVI y en restauración, saldrá en procesiónen Jueves Santo - PARROQUIA CASTRENSE ZARAGOZA SAN FERNANDO

ZARAGOZA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Cristo del Honor y del Servicio, que data del siglo XVI y en proceso de restauración por parte de la Real Iglesia Parroquial Castrense de San Fernando, de Zaragoza, donde se encuentra depositado al culto, y que es la Parroquia Castrense de Plaza, saldrá en procesión este Jueves Santo.

En concreto saldrá en Procesión de Penitencia por las calles de Zaragoza, portado por la Cofradía de la Crucifixión del Señor y VOT de San Francisco de Asís, por cesión de esta Parroquia.

Será este Jueves Santo, 2 de abril, a las 10.00 horas cuando hará su salida desde la Real Iglesia de San Fernando, en el interior del Acuartelamiento del mismo nombre, siendo acompañado por la banda de Guerra de la Brigada Aragón I y por miembros del Cuerpo Nacional de Policía.

En esa Procesión de Penitencia saldrá, también, el Paso de Nuestra Señora la Virgen de los Ángeles en su Tristeza, que ira acompañado por miembros del Cuerpo de la Guardia Civil. En este año 2026 también se cuenta con la presencia de alumnos de las Academias del Ejército del Aire y del Espacio.

Este año, en el Jueves Santo, se estrena una marcha compuesta por un componente de la citada Banda, que dedica a Nuestra Señora la Virgen de los Ángeles en su Tristeza.

En este año, el Cristo porta ya la nueva Cruz, que lleva, por el dorso, el Árbol de la Vida y los emblemas de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía, así como el escudo de España, representando así a todos los que componen el Arzobispado Castrense de España.

Para la próxima Semana Santa se espera que la imagen de Cristo esté totalmente restaurada tras el encargo realizado al artista y restaurador madrileño, Miguel Ángel Laguna Villalobos, que es quien ha realizado la decoración para el culto de la Capilla Española de la Inmaculada, en Belén.