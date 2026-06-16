La Cruz del Aneto, vandalizada en abril, reaparece tras el deshielo

La Cruz del Aneto, hallada por la Guardia Civil en la cara Norte de este pico. - GUARDIA CIVIL.

HUESCA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del GREIM de Benasque (Huesca) y la Unidad Aérea de la Guardia Civil han encontrado este martes, con el deshielo, la Cruz del Aneto vandalizada el pasado mes de abril, cuando desconocidos, presuntamente, la cortaron con una radial.

La Comandancia de Huesca de la Guardia Civil ha informado de que la Cruz ha sido hallada a las 16.15 horas de este martes, cuando el GREIM se desplazaba por la zona para llevar a cabo un rescate.

Cuando sobrevolaban la cara Norte del Aneto, en el término municipal de Benasque, han observado al pie de una pared de unos 200 metros de desnivel una cruz semienterrada por la nieve, en una zona de difícil acceso.

Tras finalizar el rescate han regresado al lugar confirmando que era la Cruz del Aneto desaparecida y la han transportado en la aeronave hasta la helisuperficie de Benasque, depositándola en dependencias de la Benemérita para después ponerla a disposición del Ayuntamiento.