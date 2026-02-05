Cuerpo asegura que ve a Alegría (PSOE) "con mucha energía" y Sabés dice que hay "sensación de remontada"

HUESCA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha indicado sobre la campaña de las elecciones autonómicas, que ve a la candidata del PSOE a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Pilar Alegría, "con mucha energía y con muchas ganas de que haya un cambio" en la comunidad autónoma y el cabeza de lista socialista por Huesca, Fernando Sabés, ha dicho que hay "sensación de remontada".

Cuerpo ha explicado que su presencia este jueves en Huesca es para "ayudarla" y también para trasladar el mensaje de impulso desde el Gobierno de España a las políticas que creen que son necesarias para Aragón.

Sobre el sistema de financiación ha explicado que es "esencial" porque en unas elecciones regionales se ve que esa "financiación llega a las autonomías" porque tienen que hacer frente a gastos esenciales como los relacionados con la educación, sanidad y servicios sociales. "Ahí es donde tenemos que poner el acento entre distintos modelos y ahí es donde los ciudadanos tienen que plantearse también la importancia de su voto el próximo domingo", ha instado.

En este contexto, Sabés ha indicado que en el PSOE tienen "buenas sensaciones" para precisar que es una "sensación de remontada" que también la ven en otros partidos cuando tienen "actitudes de desprecio" en la forma de tratar a la candidata Alegría.

"Eso demuestra nerviosismo, que hay partido y los socialistas lo vamos a dar todo en todo en todos los rincones del Alto Aragón, de las provincias de Zaragoza y Teruel hasta el próximo domingo".

SALAZAR

Cuerpo no cree que a Pilar Alegría le pase factura la declaración del exalto cargo de La Moncloa, Paco Salazar, este jueves en la comisión de investigación del 'caso Koldo' en el Senado.

Salazar ha sostenido que siempre ha respetado a sus compañeras de partido, defendiendo que renunció a sus cargos únicamente por su familia. Días atrás se publicó una fotografía en la que compartía una comida con Pilar Alegría --cuando era todavía ministra de Educación, FP y Deportes, además de ministra portavoz-- y el exdirigente socialista ha afirmado que ella no le recriminó ninguna actitud después de que hubiera sido expulsado del PSOE y de su cargo por presuntas agresiones sexuales.

A juicio de Carlos Cuerpo, la candidata Alegría "ha dejado muy clara cuál es su posición y ha sido una de las banderas de la política feminista de este gobierno". A su parecer, tanto los aragoneses, como las mujeres en general, "son muy conscientes de lo que les espera en materia de igualdad si Pilar Alegría es su presidenta" tras las elecciones del 8 de febrero.

"Poco más puedo decir de lo que ha dicho la propia candidata" ha agregado Cuerpo para dejar claro que "ante cualquier situación de acoso y abuso ningún tipo de tolerancia frente a los acosadores y abusadores". "Que la justicia recorra y haga el trabajo que tenga que hacer y que el peso de la justicia caiga sobre aquellos que cometen cualquier tipo de abuso en este tipo de circunstancias", ha zanjado.

"OBSESIÓN"

Sabés también ha criticado la "obsesión" que tiene con Alegría el presidente del Gobierno de Aragón y candidato del PP a revalidar el cargo, Jorge Azcón. "El problema es la obsesión que tiene y que está viendo como los datos que está recibiendo, estos últimos días, no son los que se esperaba y cuanto peor son los datos para el PP más sube el nivel de crítica frente a Pilar Alegría que es una obsesión", ha reiterado.

Ha augurado que estos próximos días el PP "va a seguir en esa línea", al argumentar que la actitud del Partido Popular es "ensuciar completamente la campaña". A colación, ha comentado que el PSOE "está cansado de bulos, mentiras, medias verdades, insultos y vejaciones que llegan continuamente desde el Partido Popular a la que será la próxima presidenta de Aragón el 8 de febrero".

MENSAJES A LOS EMPRESARIOS

En declaraciones a los medios de comunicación, Cuerpo ha trasladado un mensaje de "optimismo" ante la reunión que ha mantenido con los empresarios a los que ha querido dar tres mensajes "esenciales" en un encuentro que ha mantenido con motivo de la toma de posesión de la nueva presidenta de la Confederación de Empresarios de Huesca, Avelina Bellostas.

Uno, es el "optimismo" sobre la situación económica en referencia a que la economía española "lidera en términos de crecimiento, de creación de empleo con 22 millones y medio de ocupados y desciende por debajo del 10 por ciento la tasa de desempleo, por primera vez desde el año 2008".

Todo esto se suma a los datos, conocidos este jueves, "de reducción de la pobreza y la desigualdad", que revelan que se está consiguiendo con las políticas del Gobierno de España "ser capaces de crecer y que este crecimiento tenga el propósito que llegue a los ciudadanos y reduzca esa desigualdad y por tanto las dificultades que atraviesan en su día a día".

Ha reconocido que hay camino por recorrer, pero "las políticas que estamos llevando a cabo están funcionando", ha enfatizado el ministro Cuerpo.

El segundo mensaje que ha trasladado es el de "acompañamiento" a los empresarios al asegurar que el Gobierno de España está "totalmente concienciado de la necesidad de acompañarles en su crecimiento, su mejora de la productividad y competitividad", y se está logrando mediante tres líneas esenciales.

La primera es la de "acompañar" mediante la reducción de las trabas, cargas burocráticas y administrativas, que es "esencial"; la segunda es acompañarles en su internacionalización para que consigan más escala; y la tercera mejorar su financiación.

Al respecto, ha comentado que hace poco el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha anunciado la creación del Fondo España Crece, que moviliza hasta 120 millones para que las empresas puedan seguir por el camino de la innovación, la modernización y el crecimiento.

ARAGÓN

El tercer mensaje que ha comentado con vistas al futuro es la "el modelo que supone una ventana de oportunidad excelente para España y también para Aragón" en el sentido de seguir fomentando la reindustrialización apoyada en dos vectores hasta ahora que han sido "esenciales".

El primero, una energía verde, limpia, que ha permitido además ser más competitivos; y el segundo son esos fondos europeos concentrados en las grandes prioridades, entre ellos 3.000 millones que han llegado a la Comunidad Autónoma de Aragón.

"Seguiremos por ese camino y esperemos, por lo tanto, también que las políticas que se hagan desde la propia comunidad autónoma vayan también en esa línea y que lo haga la futura presidenta" en alusión a Pilar Alegría.

Cuerpo ha dicho tener muy claro que "cuanto más alineadas estén las visiones y cuanto más conjunto sea el trabajo" entre la distintas administraciones, "más sinergias van a salir" y por lo tanto más se podrá beneficiar la Comunidad Autónoma de Aragón.

Para el ministro de Economía "está claro cuál es el futuro" que pasa por seguir apostando por una red integrada de energía verde y limpia, que está llegando al conjunto del territorio, que está permitiendo estas grandes oportunidades de reindustrialización, también en Aragón, y, por tanto, ha insistido en que "hay que seguir con esa línea y con ese camino" para confiar en que se pueda hacer.

REINDUSTRIALIZACIÓN Y CERCANÍAS

En alusión a la visita del ministro de Economía, Sabés ha recordado que el PSOE en el programa electoral lleva una propuesta "muy clara de reindustrialización", en el corredor que abarca desde Zaragoza a Huesca y hasta Sabiñánigo.

Es una reindustrialización "profunda" que debe llevar a un cambio, de modelo en el territorio y acompañado de una movilidad distinta con conexiones ferroviarias más habituales para "ir hacia ese tren de cercanía entre Huesca y Zaragoza y recuperar también el tren de cercanías entre Zaragoza, Monzón, Binéfar, Tamarite y Lleida".

