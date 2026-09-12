David Braceras, el mejor en la prólogo de motos de la Baja España Aragón con Santolino y Pellicer detrás

Baja España Aragón 2026. - RAIMON ROSICH

TERUEL 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Baja España Aragón 2026 ha comenzado este viernes con la disputa del prólogo de 6,40 kilómetros en el entorno de Gea de Albarracín (Teruel) para las categorías de motos y quads, una primera toma de contacto con el recorrido que ha permitido a los participantes medir sus fuerzas y establecer el orden de salida para las jornadas principales. David Braceras ha liderado la prueba, seguido de Santolino y Pellicer.

La jornada ha estado marcada por unas condiciones meteorológicas especialmente favorables, con temperaturas que se han mantenido por debajo de los 30 grados.

Unas condiciones más suaves de lo habitual en esta época del año que han permitido a pilotos y equipos afrontar el prólogo con buenas sensaciones y han facilitado también el trabajo de la organización sobre el terreno.

El recorrido ha contado además con una importante presencia de público, que se ha acercado a los diferentes puntos del trazado para seguir de cerca el paso de las motos y los quads.

La afluencia de aficionados ha vuelto a poner de manifiesto el interés que despierta la Baja España Aragón y su capacidad para reunir a miles de seguidores en torno al rally raid.

En cuanto a los tiempos, el mejor de motos fue David Braceras (Honda) con un tiempo de 4:06.3, sensacional debut en la prueba y los raids para el piloto apadrinado por Joan Barreda. Seguido por Lorenzo Santolino (Sherco) a 16 segundos (4:26.5) y en el tercer puesto Alfredo Pellicer (KTM) picando un crono de 4:28.8. Cuarto ha finalizado Javi Vega (Kove).

El top 5 de los cronos lo firmaba el primer quad, el del portugués Tomás Coutinho (4:30.0) siendo los españoles Dani Vila y Toni Vingut los siguientes mejores quads.

Sara García (Yamaha) ha sido la mejor en Féminas precediendo a Nora Esteban (Kove) y a Esther Merino (Husqvarna). Con la prólogo ya completada, las motos y los quads afrontarán ahora las jornadas principales de la Baja España Aragón 2026, con la primera etapa del sábado formada por dos especiales donde comenzará el verdadero desafío de una prueba que pondrá a prueba la velocidad, la navegación y la resistencia de pilotos.

La etapa del sábado 12 de septiembre incluye dos Sectores Selectivos: SS1 - Argente/Concud (151,07 km) y SS2 Caminreal/Gea de Albarracín (180,08 km).