David Civera y Duncan Dhu protagonizarán dos noches de grandes éxitos en el Palacio de Exposiciones de Teruel - AYUNTAMIENTO DE TERUEL

ZARAGOZA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Exposiciones y Congresos de Teruel será el escenario de dos grandes citas musicales los próximos 11 y 12 de diciembre bajo el título "Noches de Leyenda. El tiempo pasa, la música queda". David Civera, artista turolense, actuará el viernes 11 de diciembre, a las 22.30 horas, mientras que Mikel Erentxun, al frente de Duncan Dhu, ofrecerá su concierto el sábado 12, también a las 22.30 horas.

Dos propuestas que permitirán al público disfrutar en directo de canciones que forman parte de la memoria musical de varias generaciones.

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj; el concejal de Cultura, Carlos Méndez, y el propio David Civera han presentado esta mañana ambas actuaciones en el Ayuntamiento. Buj ha destacado el carácter especial de estas citas, vinculadas a dos aniversarios musicales muy significativos: los 25 años de trayectoria de David Civera y los 40 años de Duncan Dhu.

"Queremos abarrotar el Palacio de Exposiciones, pasárnoslo bien y disfrutar de la mejor música en directo en nuestra ciudad", ha señalado la alcaldesa, quien ha subrayado que se trata de conciertos intergeneracionales, concebidos para que personas de distintas edades compartan una misma experiencia musical. En este sentido, ha explicado que serán actuaciones de pie, con un ambiente festivo que permitirá bailar y disfrutar de los artistas.

Buj también ha agradecido especialmente a David Civera las facilidades que ha ofrecido para que Teruel forme parte de su gira del 25.º aniversario. "No podía ser que nuestro artista más nacional e internacional hiciera una gira de 25 años y no estuviera en Teruel", ha afirmado.

VÍNCULO

La alcaldesa ha recordado, además, el vínculo del cantante con su ciudad y ha destacado que siempre ejerce de turolense allá donde va. Asimismo, ha animado a todos los turolenses, independientemente de su edad, a acudir al Palacio de Exposiciones durante ese fin de semana, como antesala de las celebraciones navideñas.

Por su parte, Carlos Méndez ha explicado que el objetivo de esta propuesta es reunir a dos artistas con una larga trayectoria y cuyas canciones han acompañado a varias generaciones. "Dos citas muy atractivas, con artistas que llevan muchos años sobre los escenarios y cuyas canciones han formado parte de varias generaciones", ha señalado.

El concejal ha elogiado la elección del Palacio de Exposiciones como escenario, un espacio que ha experimentado importantes mejoras para acoger ferias, congresos y espectáculos culturales y musicales.

Entre las actuaciones más recientes ha destacado la mejora de los paneles frontales del escenario, con el objetivo de perfeccionar todavía más la acústica, así como la instalación de nuevos altavoces en la parte superior para mejorar la sonorización. También se han incorporado un almacén y una plataforma elevadora, entre otras mejoras.

Méndez ha señalado que la organización de los dos conciertos ha supuesto un esfuerzo importante para conseguir que ambos artistas incluyan Teruel en sus respectivas giras. En el caso de David Civera, ha destacado que este año tiene previstas más de 40 actuaciones y que la capital turolense será el broche de oro de su gira del 25.º aniversario.

DUNCAN DHU

Respecto a Duncan Dhu, ha subrayado la relevancia de que Teruel figure entre las grandes plazas de su recorrido, que incluye actuaciones en El Roig Arena y Barcelona antes de concluir en el Movistar Arena.

El concejal ha explicado también que los conciertos tendrán un formato diferente al de otras propuestas musicales celebradas en el Palacio. Serán actuaciones de pie, con una barra para que el público pueda tomar algo mientras disfruta de la música. La decisión responde, en parte, a la buena acogida del concierto de Los Secretos celebrado en el Teatro Marín, donde muchos asistentes manifestaron sus ganas de levantarse y bailar.

El aforo previsto para cada concierto es de 2.500 personas, una capacidad que permitirá dar respuesta a una demanda mayor y evitar situaciones como la registrada con Los Secretos, cuando fue necesario organizar dos sesiones y aun así hubo personas que se quedaron sin poder asistir.

DAVID CIVERA, EL BROCHE DE ORO A 25 AÑOS DE CARRERA

El cantante turolense ha expresado su satisfacción por regresar a su ciudad tres años después de su último concierto en el Parque de los Fueros, una actuación multitudinaria que congregó a numeroso público. Civera ha calificado de "emblemática" esta nueva cita, tanto por el aniversario que celebra como por la oportunidad de actuar en el Palacio de Exposiciones, un espacio que estrena como escenario.

El artista ha explicado que su gira del XXV aniversario ha superado las expectativas iniciales y ha recuperado el formato de grandes recorridos por toda España, con más de 40 fechas. También ha destacado el crecimiento de la música en directo tras el parón de la pandemia y la ilusión que supone volver a encontrarse con el público.

Para el concierto de Teruel ha preparado un repertorio especial que incluirá sus canciones más conocidas, algunas sorpresas y temas de sus primeros discos que llevaba mucho tiempo sin interpretar. "Quería hacer un guiño a ciertas canciones que se habían quedado ahí", ha explicado.

Civera ha reconocido que actuar en casa siempre supone una responsabilidad y una emoción especial. "Cada año que vienes quieres ofrecer algo distinto, algo mejor, y siempre tengo la responsabilidad de darle a los míos un poquito más", ha afirmado. Por ello, considera que cerrar esta gira en Teruel será un colofón muy importante, especialmente después de un año de numerosos conciertos junto a un equipo con el que se siente muy satisfecho.

El cantante también ha destacado el carácter familiar de su público, que reúne tanto a personas que han crecido con sus canciones como a nuevas generaciones que comienzan a descubrirlas. Ha expresado su deseo de que los turolenses le acompañen en esta cita y ha agradecido al Ayuntamiento que haya contado con él para una iniciativa que se celebra en su tierra.

DUNCAN DHU REPASARÁ CUATRO DÉCADAS DE ÉXITOS

La segunda de las "Noches de Leyenda" llegará el sábado 12 de diciembre con Mikel Erentxun y su gira Duncan Dhu Tour 2026, con la que conmemora los 40 años de trayectoria de la banda donostiarra.

El espectáculo recorrerá los grandes éxitos del grupo, desde el álbum Por tierras escocesas hasta El duelo, con canciones tan conocidas como "En algún lugar", "Cien gaviotas", "A tientas", "Jardín de rosas", "Esos ojos negros", "Una calle de París", "A tu lado" y "Palabras sin nombre", entre otros temas que han convertido a Duncan Dhu en uno de los grandes referentes del rock español.

ENTRADAS Y ABONOS

Las entradas para David Civera tendrán un precio de 10 euros, mientras que las de Duncan Dhu costarán 20 euros. Además, el Ayuntamiento ha establecido un abono especial de 25 euros para quienes deseen asistir a los dos conciertos, una opción especialmente atractiva para disfrutar de ambas noches en familia.

La venta de entradas ha comenzado este lunes, 23 de noviembre, a partir de las 12.00 horas a través de la página web 'entradasteruel.com'.