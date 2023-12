Decae la moción del PSOE del Ayuntamiento de Zaragoza para condenar las declaraciones de Abascal sobre Sánchez

Pancartas con la cara de Pedro Sánchez y el lema "Traidor" y otras que rezan "España no se vende" en el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza

ZARAGOZA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha rechazado con los votos del PP Y VOX la moción del PSOE, que solo les ha apoyado ZeC, para manifestar la "más enérgica repulsa y condena a las declaraciones realizadas en Argentina por el presidente de VOX, Santiago Abascal", en las que afirma que "algún día el pueblo querrá colgar de los pies a Pedro Sánchez".

Asimismo, no ha prosperado el segundo apartado que insta al Gobierno de Zaragoza a no establecer negociaciones ni colaboraciones de ningún tipo con el grupo político VOX en el Ayuntamiento de Zaragoza, en tanto y en cuanto dicho partido "no manifieste de manera explícita su condena y rechazo a las amenazas proferidas por su líder".

Tampoco ha salido adelante el tercer apartado que exige a VOX, como grupo político, una disculpa pública y una condena formal de las declaraciones efectuadas por Santiago Abascal, reconociendo la "gravedad" de sus palabras y comprometiéndose a un discurso político que respete los principios democráticos, la vida y dignidad de las personas.

Desde la zona de público, algunos asistentes han portado carteles con la cara de Pedro Sánchez y le lema "Traidor", que en ocasiones estaban boca abajo y en otras pancartas se podía leer "España no se vende".

INCITAN A LA VIOLENCIA

La portavoz del grupo municipal del PSOE, Lola Ranera, ha considerado que "incitan a la violencia" las palabras de Abascal cuando dijo: "en algún momento el pueblo español querrá colgar de los pies a Pedro Sánchez". A su parecer, esa frase recuerda la dictadura cuando "se utilizaba la violencia y no la palabra", pero "se ha evolucionado y se ha pasado a utilizar la palabra en las instituciones para debatir.

Ranera ha abogado por preservar la democracia, porque con estas declaraciones y con alentar que los ciudadanos vayan a las sedes del PSOE "se provoca una crispación que no corresponde con nuestro espacio político".

La portavoz del grupo municipal de ZeC, Elena Tomás, ha dicho que esas declaraciones se producen por la "pataleta al no aceptar el resultado de las elecciones y que todo es ilegítimo cuando no ostentan el poder y copian a Bolsonaro o Trump".

El portavoz del grupo municipal de VOX, Julio Calvo, ha dicho que hay que ser muy "obtuso y malintencionado" para interpretar una metáfora, que ha comparado con "poner en la picota, encorrer a gorrazos". Ha recordado el episodio de Vallecas en las elecciones de la Comunidad de Madrid de 2021 cuando a VOX en los mítines "les llovía piedras y no metáforas".

Calvo ha agregado: "la pretendida moral de la izquierda no cuestionada por la derechita cobarde ha logrado que las metáforas sean interpretadas como amenazas y viceversa y Feijóo, comprando ese discurso, lo avala".

Ranera le ha replicado que no espera nada de VOX, "solo romper consensos e ir a las sedes porque incitan al odio", pero ha trasladado su preocupación por la "genuflexión" del PP, ya que ambos partidos "vienen del mismo baúl".

BILDU

Le ha pedido al PP y en concreto a la alcaldesa, Natalia Chueca, que "paralice" cualquier tipo de consenso que tengan y negociación con VOX.

El concejal del PP, Alfonso Mendoza, le ha afeado al PSOE que les disgustan los carteles de Sánchez en el pleno, pero cuando queman fotos del Rey Felipe VI "no dicen nada". Ha criticado a los socialistas que se rajan las vestiduras por las declaraciones "desafortunadas de Abascal", pero no dicen nada cuando Puigdemont pide un referéndum que acaba con la unidad de España o el ministro Puente dice que "Bildu tiene derecho a la vida política como el que más".

VOX ha dicho que hay que tener "desvergüenza" cuando los socialistas pactan con Bildu, sueltan violadores y les rebajan la pena a condenados por delitos sexuales. Ha cuestionado que cuando el PSOE presenta esta moción es porque "han sacrificado su conciencia".

Ranera ha replicado que el PP no ha aludido a la moción cuando las palabras de Abascal son "condenables", motivo por el que lo han llevado a los tribunales.

Le ha preguntado al PSOE si condena las palabras vertidas por Elena Tomás, el pasado lunes cuando dijo que el consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano, "se pone en horizontal ante el Real Zaragoza".

Ranera ha concluido al aventurar que el PP "o se desprende de VOX o tendrán un grave problema" en España. "Es el problema fundamental que tienen y sino no gobernarán en la vida".