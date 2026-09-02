Decenas de miles de Zaragozanos apoyan a Ceuta y exigen una respuesta de Estado y un compromiso firme de la UE

ZARAGOZA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Decenas de miles de personas han llenado la plaza del Pilar de Zaragoza en apoyo a Ceuta tras la entrada masiva de inmigrantes de forma irregular y ha exigido una respuesta de Estado, además de un compromiso firme de la UE en la protección de las fronteras ante la presión migratoria porque la Ciudad Autónoma "no puede asumir en solitario las consecuencias de una situación que afecta al conjunto de España y de Europa".

Este es parte del texto acordado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que han leído el presidente de la Casa de Melilla en Zaragoza, Manuel Trejo y varios ciudadanos ceutíes residentes en la capital aragonesa.

Uno de estos ciudadanos, Luis Rodríguez ha subrayado que Ceuta es un parte "irrenunciable" de España. "Lo es por su historia, por el Derecho y por la voluntad libre y democrática de los ceutíes, que siempre han expresado su identidad española y su compromiso con España y la Constitución".

Por eso, ha incidido en que la soberanía española sobre Ceuta "no se cuestiona y la integridad territorial de España no se negocia. Nunca". Asimismo, ha dejado claro que "no es un problema migratorio" lo ocurrido los días 30 y 31 julio con la entrada más de 72.000 inmigrantes entraran de forma masiva e irregular, de los que según últimos datos facilitados por el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, serían 5.000 los inmigrantes que todavía continúan, así como 1.500 los menores de edad, en una ciudad de algo más de 83.000 habitantes.

"Cuando se pone bajo presión una frontera española se pone bajo presión a toda España y cuando se cuestiona la soberanía sobre una parte de nuestro territorio, nos afecta a todos".

La frontera de Ceuta es nuestra frontera y la los 27 países de la Unión Europea. Allí se protege cada día nuestro territorio y nuestros valores de convivencia, libertad y Estado de Derecho", ha remarcado se.

25.000 ZARAGOZANOS EN LA PLAZA DEL PILAR

El texto lo ha comenzado a leer la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, quien ha asistido acompañada por el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón; la presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro, consejeros del Ejecutivo autonómico, diputados de la Cámara aragonesa y concejales del Ayuntamiento de Zaragoza. También ha presidido la cabecera de la pancarta con el lema "Zaragoza con Ceuta" la expresidenta del Gobierno de Aragón, Luisa Fernanda Rudi.

La plaza del Pilar, frente a la fachada del Ayuntamiento de Zaragoza, ha sido el escenario de un multitudinario acto que ha contado con la participación de unos 25.000 zaragozanos para mostrar su apoyo inquebrantable a la ciudad autónoma.

Chueca ha subrayado que Ceuta afronta una "presión extraordinaria" tras las entradas masivas e irregulares de miles de personas por la frontera, una situación que "pone a prueba" la capacidad de España para garantizar la seguridad ciudadana y defender la integridad de su territorio.

"Ceuta no está sola. Ceuta: eres y serás siempre España. Lo ocurrido no es un problema migratorio. Cuando se pone bajo presión una frontera española, se pone bajo presión a toda España", ha proclamado Chueca durante la lectura del documento.

El texto también ha dedicado palabras de profunda gratitud a la sociedad ceutí por su serenidad y solidaridad, haciéndolo extensible a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, sanitarios y entidades humanitarias. La concentración ha concluido en un ambiente de emotivo respeto cuando, como broche final al acto de apoyo, han sonado los himnos de Ceuta y de España.

"LAMENTABLE, TERRORÍFICO Y DA MIEDO"

Anteriormente, el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha manifestado que en esta concentración "no hay ni afilados, ni militantes, ni siquiera simpatizantes de partidos políticos. Hay aragoneses que quieren expresar la solidaridad a Ceuta, la españolidad de Ceuta".

Azcón ha contado que ha llamado al presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Vivas, para trasladarle que "Aragón también está con Ceuta" y le transmite su solidaridad, cariño y todo el apoyo".

Sobre las últimas informaciones respecto a los informes policiales que detallan la entrada masiva de inmigrantes "que el Gobierno de España debería haber conocido y que ahora dicen negar haber conocido" lo ha calificado de "lamentable, terrorífico y da miedo ver que esta profunda crisis se gestiona mentira tras mentira, chapuza tras chapuza".

A su parecer, lo que ocurre en el Gobierno de España con una crisis que "desborda las capacidades de este Gobierno ,es absolutamente trágico", ha abundado para añadir que cada una de las noticias que se van conociendo hacen que la preocupación de los españoles siga creciendo día tras día".

"Estamos asistiendo a lo que ya conocíamos, pero vemos una vez más de forma gráfica, la incapacidad de un gobierno para intentar solucionar un problema, ya que cada medida que toma lo que hace es agrandar el problema y debería asumir responsabilidades por lo que están pasando en Ceuta".

En declaraciones a los medios de comunicación, Chueca ha dicho que además de ser un concentración de apoyo al pueblo ceutí es un llamamiento para que el gobierno de España "defienda la integridad de nuestras fronteras y la convivencia normal de todos los españoles".

Chueca ha reiterado que es "necesario e imprescindible que atienda las necesidades de la población ceutí que se sienten totalmente abandonados".

"INVASIÓN"

El portavoz del grupo parlamentario de Vox en las Cortes de Aragón, Santiago Morón, ha calificado la situación de Ceuta de "invasión provocada y orquestada por el régimen marroquí, pero también permitida y consentida por el Gobierno de Pedro Sánchez" que ha tildado de "gobierno corrupto y traidor que ha llevado a una situación de abandono a nuestros compatriotas de Ceuta".

Para Morón, esta "invasión" tiene también unos objetivos muy determinados, que "se están cumpliendo" y que pasan por "generar caos, miedo entre la población de Ceuta, saturación de los servicios públicos y, en definitiva, hacer inhabitable la convivencia en la ciudad".

El fin último, "como la guerra híbrida que desde hace años Marruecos está perpetrando contra España y que Vox lleva denunciando desde hace muchos años" es la de "echar" a los propios españoles de su tierra bajo la presión migratoria y bajo ese "reino del terror, del caos y del miedo", ha descrito.

Morón ha aseverado que desde Vox no van a dejar a los ceutíes "abandonados" y por eso exigen la salida inmediata de todos los "invasores" que todavía están en Ceuta.

"JUZGAR A SÁNCHEZ POR TRAICIÓN"

A esta petición se une el "recuperar" control efectivo de las fronteras, con todos los medios y recursos humanos y materiales que sean necesarios y exigir al gobierno marroquí que "reconozca la soberanía española de Ceuta, así como de todas las localidades y lugares de soberanía española en el norte de África".

De otra manera, ha avanzado, "habrá que pedir la suspensión del tratado de amistad de España con Marruecos y cualquier convenio bilateral entre España y Marruecos, así como los tratados preferenciales entre la Unión Europea y Marruecos".

Morón ha exigido activar el artículo 102 de la Constitución para "juzgar" a Pedro Sánchez por "traición porque sabía perfectamente lo que iba a ocurrir y no hizo nada para evitarlo ni para revertir la situación" mientras se fue de vacaciones "tranquilamente".

Los ceutíes, ha afirmado, "no quieren falsas promesas, ni inversiones de cientos de millones como ahora promete Sánchez, sino que quieren recuperar su ciudad, que los invasores abandonen Ceuta y recuperar la convivencia porque la situación en estos momentos es desesperada y va a peor".