Una delegación de Zaragoza expone ante el jurado europeo en Portugal su proyecto para convertirse en Capital Verde 2028

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, expone el proyecto de la ciudad ante el jurado europeo para convertirse en Capital Verde 2028. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una delegación municipal encabezada por la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y acompañada por las consejeras municipales de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, y Hacienda y Fondos Europeos, Blanca Solans, ha defendido en Guimarães, ante el jurado internacional, la candidatura 'Zaragoza cuida. Naturalmente', con la que aspira a convertirse en Capital Verde 2028.

El veredicto se conocerá este jueves, 8 de octubre, a partir de las 21.00 horas, en una ceremonia en la propia Guimarães (Portugal). Zaragoza compite con Aalborg (Dinamarca), Bielsko-Biala (Polonia), Kosice (Eslovaquia) y Oporto (Portugal) por tomar el relevo de Heilbronn (Alemania), Capital Verde Europea 2027. El título supondría un potente escaparate internacional para Zaragoza y Aragón.

Las primeras impresiones tras esta comparecencia han sido "muy positivas", tal y como ha explicado la alcaldesa, quien ha destacado que "estamos muy contentos, ha sido una presentación muy completa, con un nivel muy alto, tal y como ha reconocido el jurado".

Natalia Chueca ha indicado que lo más importante, de conseguirse la Capitalidad, será "seguir mejorando la notoriedad el posicionamiento de la ciudad a nivel internacional. Hemos presentado -ha dicho- una batería de150 acciones para llevar a cabo, desde pequeños proyectos a iniciativas más grandes, como el Green Vive Latino o Ebro Vivo, para recordar los 20 años de la Exposición Internacional de 2008".

También ha incidido Chueca en la necesaria involucración de toda la ciudadanía "en este proyecto ilusionante, sumando también pequeñas acciones cotidianas que llegarán a todos los vecinos, desde los centros escolares a las personas mayores".

UNA CIUDAD QUE CUIDA

La presentación se ha articulado en cinco bloques. El primero ha retratado a Zaragoza como ciudad del agua (Ebro, Huerva, Gállego y Canal Imperial), resiliente ante inundaciones, sequías y olas de calor, y conectada como nodo logístico del sur de Europa, con el 70% de la economía española a 300 kilómetros.

Ha recordado Natalia Chueca que la ciudad será sede de la Agencia Estatal de Salud Pública y ha repasado su transformación: el Ebro recuperado desde la Expo 2008, la renaturalización del Huerva, la rehabilitación de barrios como Balsas de Ebro Viejo y la devolución del espacio público a los peatones en el paseo de la Independencia, la Avenida de Navarra o el Coso, actualmente en obras.

El segundo bloque ha servido para recordar que las políticas verdes se sustentan en planes a largo plazo que trascienden las legislaturas. Zaragoza es una de las 112 ciudades de la Misión europea de Ciudades Climáticamente Neutras y aspira a lograr la neutralidad en 2030, veinte años antes que la UE.

Su Contrato Climático de Ciudad, con el Sello de la Misión, fija un recorte del 80% de las emisiones en 2030 (ya bajaron un 25% entre 2005 y 2019) y suma el apoyo de más de 115 organizaciones. Aragón forma además parte de la Misión de Adaptación al Cambio Climático, lo que permite abordar mitigación y adaptación a la vez, con proyectos como Z-CARE.

Zaragoza es la tercera ciudad española en captación de fondos europeos, con más de 125 millones en cinco años, y ha presentado además tres ejemplos de alianza público-privada: la biorrefinería puesta en marcha en 2024, que convierte residuos urbanos y lodos de depuradora en biopolímeros, biofertilizantes y grafeno verde; la gigafactoría de baterías de Stellantis y CATL, con 4.100 millones de inversión y casi 4.000 empleos; y el uso pionero en España de la tecnología de Google para medir el potencial solar de los tejados.

El tercer bloque ha abordado cinco ámbitos: reto, ambición, transformación y personas, desarrollado a su vez en distintos bloques temáticos: Naturaleza, Agua, Residuos, Transición energética justa, Inclusión y Salud.

La cuarta parte ha planteado el año verde como un "laboratorio europeo de resiliencia climática" sobre cuatro pilares: unir mitigación y adaptación, cuidar el agua, acelerar hacia el residuo cero y demostrar que la energía es un derecho.

El año contaría con 150 acciones y seis grandes citas: el festival Green Vive Latino (que incluiría como novedad la plantación de un árbol por cada entrada vendida), Ebro Vivo (veinte años después de la Expo 2008), la cumbre Zaragoza Circular, el Foro Europeo de Resiliencia Urbana, el foro Zaragoza Cuida y un Foro de Legado de Ciudades Verdes de España, con Vitoria, Valencia y Viladecans.