Archivo - Fachada de la Delegación del Gobierno en Aragón. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Aragón, Noelia Herrero, ha avanzado que el Fondo de Inversiones de Teruel (FITE) 2026 se llevará al Consejo de Ministros de este martes, 24 de noviembre, destacando así el "compromiso firme" del Ejecutivo central con esta provincia aragonesa para, a través de este convenio, "seguir trabajando en proyectos estratégicos que impulsen la actividad económica y el empleo del territorio y corregir así los desequilibrios estructurales".

Después de que la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, haya comparecido este lunes en rueda de prensa para exigir "celeridad" en la aprobación del FITE 2026 y recordar que se han remitido dos cartas al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, para recordarle que estaba pendiente la aprobación de esta ayuda directa y la firma del convenio, la delegada del Gobierno en Aragón ha informado de que será este martes cuando irá al Consejo de Ministros.

Vaquero ha compartido: "No recibimos una respuesta más allá de estamos en ello", a lo que Noelia Herrero ha apostillado que el ministro Torres "dijo algo más". Según la delegada del Gobierno en Aragón, "le informó de que se había ultimado el expediente del real decreto y que la aprobación y firma del convenio serían fechas próximas".

"A la vista de que el de este martes es el último Consejo --de Ministros-- antes de las elecciones y de que el Gobierno quede en funciones, se deduce fácilmente cuando se va a aprobar", ha apuntado Herrero, quien ha mostrado "sorpresa" ante "la falta de lealtad institucional del Gobierno de Aragón y el uso interesado que ha demostrado hacer su vicepresidenta y portavoz en la comunicación entre instituciones al convocar a los medios para exigir públicamente algo que ya sabía de manera interna y oficial que iba a ocurrir".

"Lamentamos que su único objetivo sea utilizar esa información oficial para hacer un mitin político desde la mesa del Pignatelli", ha concluido Herrero.