La delegada del Gobierno recuerda la importancia del día del Pilar para la evolución de la pandemia de COVID-19

ZARAGOZA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Aragón, Pilar Alegría, ha realizado este jueves un nuevo llamamiento a los ciudadanos de Zaragoza porque los días entorno al 12 de octubre "son días muy importantes" para la evolución de la pandemia en la ciudad.

Alegría ha recordado que "no hay fiestas, no hay ningún tipo de celebración, habrá un importante dispositivo de Policía Nacional, Policía Local y Guardia Civil, pero de nada nos servirá si no hay un sentimiento de responsabilidad individual y personal de cada uno de nosotros".

La delegada ha insistido en ese mensaje: "Evitemos aglomeraciones, agrupamientos sociales, y recordemos que Aragón lleva muchas semanas haciendo un gran esfuerzo para estabilizar la curva y estos días pueden ser claves". Alegría ha indicado que el próximo lunes, 5 de octubre, se reunirá de nuevo la Junta Local de Seguridad para cerrar el dispositivo que contará con una reserva del mayor número de efectivos posibles.

DISPOSITIVO VIGILANCIA

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad trabajan ya en un dispositivo de vigilancia en la zona de la plaza del Pilar, donde se puede concentrar un mayor número de personas, pero también en cuanto al ocio nocturno o el botellón.

En este sentido, El jefe superior de Policía en Aragón, Juan Carlos Hernández, ha explicado que este miércoles tuvo lugar una reunión con Policía Local, pero ha insistido, "preferimos prevenir que sancionar, dependerá mucho de los ciudadanos de Zaragoza, pero también de los que vengan de fuera y que recuerden que hay un peligro latente, que no estamos exentos del virus y los comportamientos incívicos serán sancionados".

PRESENTACIÓN VEHÍCULOS

La delegada del Gobierno y el jefe superior de Policía en Aragón han realizado estas declaraciones en la presentación de nuevos vehículos de la Policía Nacional en Zaragoza. En toda la Comunidad, 45 nuevos vehículos se han incorporado en lo que va de año a la flota de la Jefatura de Policía de Aragón --30 en Zaragoza, diez en Huesca y cinco en Teruel--. Además, en el primer trimestre de 2021 está prevista la incorporación de otros ocho vehículos.

"Esto significa una mejora en los medios que utiliza Policía Nacional, es importante que las fuerzas y cuerpos de seguridad que velan por la seguridad ciudadana, pero también ahora velan por la protección de la salud de los ciudadanos y el cumplimiento de las normativas sanitarias, cuenten con buenos recursos materiales para facilitar su trabajo", ha concluido la delegada del Gobierno en Aragón.