El delegado del Gobierno en Aragón asegura que para el solar de Mayandía hay un proyecto "a falta del carpetazo final"

El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, este jueves en Zaragoza, donde ha asistido a la comunicación de la incautación del mayor alijo de cocaína en Aragón y también se ha referido a la cuestión del cuartel de Mayandía. - EUROPA PRESS

Beltrán prefiere no dar una fecha concreta, pero insta a cerrarlo "cuanto antes" porque "la obra será larga"

ZARAGOZA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha asegurado que el proyecto de la nueva Jefatura de la Policía Nacional en Zaragoza se encuentra "en la fase final de refinamiento, de perfeccionamiento" a falta de darle "el carpetazo final", aunque no se ha atrevido a dar fechas concretas de cuándo podría estar listo.

"Siempre que pongo fechas alguien se acuerda de la fecha que he dicho y me lo recuerda. Cuando se cumplen, no. Solo me lo recuerdan cuando no se cumple. Ya he aprendido la lección. Ya no doy fechas porque me voy a equivocar", ha reconocido Beltrán quien, en todo caso, ha compartido que desde Madrid le han confirmado que la redacción del documento de lo que será el futuro cuartel se encuentra en la fase de "cierre".

Beltrán ha respondido así al futuro solar de la calle General Mayandía, planteada por los medios de comunicación a la conclusión de la rueda de prensa en la que la Policía Nacional ha dado a conocer la operación que ha permitido incautar el mayor alijo de cocaína intervenido hasta ahora en Aragón.

El adelanto del proceso de demolición del antiguo cuartel, concluido el pasado mes de junio, cuando se esperaba que se alargase incluso hasta septiembre, no ha ido acompañado de la misma celeridad en la redacción del proyecto.

"Esperamos que ya en breve se cierre porque, evidentemente, con la obra de demolición ya finalizada y tratándose de un edificio complejo, de una obra que va a ser larga, queremos intentar cerrar ya el proyecto cuanto antes", ha expresado el delegado del Gobierno en Aragón.

El representante del Gobierno central en la Comunidad ha definido el solar de Mayandía como un "proyecto vivo" sobre la base inicial de la propuesta de la oficina técnica encargada, que ha llevado a compartir su contenido a modo de consulta con los "potenciales y futuros usuarios de esa comisaría", según ha revelado.

Las instalaciones, llamadas a acoger cinco brigadas y dependencias como la oficina de DNI, dispondrán, según ha recordado, de diferentes unidades operativas, furgonetas, equipos de comunicaciones y también personales. Serán el lugar de trabajo de personal de oficina. "Deberemos tener compartimentos separados para un tipo de atención o de otra, con ciudadanos y con víctimas", ha avanzado Beltrán.