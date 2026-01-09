El delegado del Gobierno destaca que Aragón ingresará 630 millones más anuales con la nueva financiación autonómica

El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán. - EUROPA PRESS.

ZARAGOZA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha destacado este viernes que la Comunidad Autónoma ingresará 630 millones de euros más anuales con el nuevo sistema de financiación autonómica, que ha propuesto el Gobierno de España y que ha presentado este viernes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Es un 11% más que en la actualidad y cubre el incremento presupuestario del Gobierno de Aragón, suponiendo el 40% del presupuesto de Educación o el 20% de Sanidad, por lo que "es muy buena noticia para Aragón, se acomoda a las necesidades territoriales de Aragón, permitiría un oxígeno financiero para el territorio más que importante".

Estos 630 millones de euros se suman a los aproximadamente 5.000 millones de euros que la Hacienda aragonesa ingresa cada año, aportados por el Gobierno de España, del incremento de 20.975 millones de euros para el conjunto de las comunidades autónomas a partir de su primer año de aplicación, 2027. Los recursos para todas las comunidades se elevan, en suma, a 224.507 millones de euros.

Ha afirmado que "todas las comunidades autónomas ganan" con el nuevo sistema, "una reformulación completa" del anterior, vigente durante tres lustros. "No es sostenible" afirmar que el modelo está hecho "a medida de Cataluña", ha aseverado el delegado del Gobierno en Aragón.

"Es difícil afirmar que una comunidad sale mejor parada que otra", ha continuado el delegado, dejando claro que "la contra argumentación tiene que ser con otro modelo" completo y que "el Estado hace un esfuerzo importante por el principio de corresponsabilidad" y evitará el 'dumping' fiscal.

El nuevo sistema pretende "garantizar el Estado del Bienestar, defender la singularidades territoriales y reducir las distancias de financiación con la población ajustada", también asegurar el principio de suficiencia.

El de la población ajustada es un principio de interpretación del número de habitantes que un territorio debería tener para recibir el mismo tipo de recurso en las mismas condiciones porque el coste de los servicios básicos "no es lo mismo para un ciudadano de Madrid capital que para uno de la provincia de Teruel".

Aragón será una de las comunidades beneficiadas, sumándose un siete u ocho por ciento más de la población real, "lo que permite entrar en el modelo con más habitantes de los que realmente tiene el territorio y nos corresponde más dinero por habitante" que con el cálculo real.

Beltrán ha comentado que la ministra ha convocado una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera para la semana próxima y ha confiado en que las comunidades autónomas acudan "con un espíritu constructivo". También ha apuntado que este nuevo sistema se convertirá en ley, que tendrán que aprobar las Cortes Generales.

Uno de los criterios que se aplican es el de la dispersión, dentro del paquete de la población, ha continuado Beltrán, y se tienen en cuenta otros, como la geografía, la superficie, la insularidad, los costes fijos, la media de edad de los habitantes, los diferentes niveles de escolarización, ampliándose "un poco más" la estratificación poblacional. "Aragón sale beneficiado" por los criterios relacionados con la población, ha recalcado.

CAPACIDAD TRIBUTARIA

El delegado del Gobierno ha avanzado que también se incrementará la capacidad tributaria de los Gobiernos autonómicos, que actualmente recaudan sendos tramos del IRPF --50%-- y el IVA --56%--, y se elevarán al 55% y el 56,5%, respectivamente, salvaguardando la "solidaridad interterritorial" con "mecanismos de nivelación". "Ya hay una capacidad directa de incremento de la recaudación por la Comunidad Autónoma", ha añadido.

Las Comunidades podrán recaudar el IVA generado por las pymes, pero será optativo. Ha recordado que las comunidades autónomas recaudan el cien por cien de algunos impuestos, como sucesiones y actos jurídicos documentados, y parte de otros ya con el actual modelo.

Asimismo, se establece un nuevo fondo de lucha contra el cambio climático, que se dirigirá a la zona de Levante, más afectada por las danas y se asienta el "principio de 'statu quo" para que "ninguna comunidad reciba menos que con el modelo anterior", ha expuesto Beltrán, rechazando "los fantasmas" de que unas comunidades ganan más que otras. "Se garantiza al menos el mantenimiento del nivel de ingresos que con el actual modelo".

Otra novedad es la mayor "agilidad" en las entregas a cuenta, que se liquidan definitivamente dos años después del ejercicio económico sobre el que se calculan.

"El modelo es más equitativo", ha realzado Beltrán, asegurando que se reducen "a la mitad" las distancias entre comunidades al introducir el criterio de población ajustada y "se respetan las singularidades territoriales", a lo que se suma la combinación de la multilateralidad del Consejo de Política Fiscal y Financiera con la bilateralidad entre el Estado y cada Comunidad Autónoma, por lo que "no es un modelo que dé lugar a agravios territoriales".