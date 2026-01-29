La Denominación de Origen Cariñena muestra sus vinos en el escaparate mundial de Madrid Fusión

Cata de las 'Tres expresiones de la garnacha de Cariñena', en Madrid Fusión. - DO CARIÑENA

CARIÑENA (ZARAGOZA), 29 (EUROPA PRESS)

La Denominación de Origen Cariñena ha participado en la XXIV edición de la cumbre gastronómica Madrid Fusión Alimentos de España, celebrada del 26 al 28 de enero, con un intenso programa de catas y degustaciones de sus vinos, en particular las garnachas, en los principales escenarios.

Madrid Fusión 2026 se ha consolidado como referente mundial de la gastronomía, con la participación de los más destacados chefs y expertos internacionales para descubrir las tendencias más innovadoras en el mundo de la gastronomía y establecer contactos profesionales, ha informado la Denominación.

La Denominación de Origen Cariñena ha participado dentro del stand de Alimentos de Aragón y ha aprovechado oportunidades como que Zaragoza es uno de los 17 destinos gastronómicos destacados de este año y Aragón, la comunidad invitada de la organización.

"Los vinos que nacen de las piedras han tenido este año uno de los mejores escaparates para seguir dando a conocer toda nuestra singularidad a nivel nacional e internacional, difundir proyectos innovadores como la gama Garnacha Nueva de Cariñena y establecer nuevas relaciones comerciales", ha destacado el presidente de la Denominación, Antonio Serrano.

Las bodegas Grandes Vinos, Libre y Salvaje (Ignacio Marín), Luis Marín, Paniza y San Valero han sido las representantes de la Denominación de Origen en Madrid Fusión.

ACCIONES EN SABOREA ESPAÑA

El stand de Saborea España ha ofrecido notoriedad a los vinos de Cariñena, presentes en el mostrador de Zaragoza Turismo y celebrando también distintas actividades en esta gran área, de diseño conjunto pero con espacios propios para cada ciudad destino gastronómico participante y zonas de actividades.

Así, en el aula del vino tuvo lugar la exclusiva cata para 12 asistentes seleccionados 'Tres expresiones de la garnacha de Cariñena, Zaragoza'.

El responsable de Marketing de Bodegas San Valero, Javier Domeque, ha dirigido este evento, con la presentación Anayón Garnacha Blanca 2021 (Grandes Vinos), Paniza Garnacha from Slate (Bodegas Paniza) y Particular Garnacha Viñas Centenarias (Bodegas San Valero).

Durante todo este día, el mostrador de Zaragoza Turismo ha ofrecido además degustaciones de distintos vinos con tapas, también dinamizadas por Javier Domeque.

Los vinos servidos han sido los tres de la gama Garnacha Nueva de Cariñena: Cierzo (Bodegas San Valero), Hoy (Grandes Vinos), Momento Clave (Bodegas Paniza); y otros tres de las mismas bodegas: Particular Garnacha Old Wine, Corona de Aragón Garnacha Blanca y Viñas Viejas de Paniza 2022.

EVENTOS SINGULARES

Como Comunidad invitada de Madrid Fusión 2026, también han disfrutado de los caldos de la Denominación de Origen Cariñena los 400 invitados a la cena de gala del lunes en la Real Casa de Correos, en la Puerta del Sol; en la que Particular Garnacha Viñas Centenarias, de Bodegas San Valero, ha acompañado un catering de Alimentos de Aragón.

Igualmente, los vinos de la DO, en concreto Anayón Garnacha Blanca (Grandes Vinos), se han servido, junto a tapas elaboradas por Susana Casanova, del restaurante zaragozano La Clandestina, en la comida del lunes del Corner Sala VIP, un espacio reservado para chefs de renombre, altos cargos e instituciones.

Además, la garnacha ha sido la auténtica protagonista en la sala The Wine Edition, donde el Master of Wine aragonés Fernando Mora ha dirigido el martes una cata maridada para 45 personas con pases elaborados por el chef Tonino Valiente, del restaurante Tatu Bistro de Huesca, galardonado con una Estrella Michelín.

Finalmente, durante los tres días del congreso, la Denominación Cariñena ha contado con un stand propio, dentro del espacio del Gobierno de Aragón, donde sus bodegas se han sucedido para presentar sus productos.