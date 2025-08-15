Descansar la noche anterior y evitar comidas copiosas, entre los consejos ante un viaje largo en plena ola de calor

Archivo - Varios coches circulan por la A3, a 18 de agosto de 2024, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

La operación especial de tráfico '15 de agosto' coincide este año en plena ola de calor, que es "un gran enemigo" de la conducción ya que genera sonmnolencia, por lo que desde la Dirección General de Tráfico (DGT) han recomendado descansar la noche anterior si se va a realizar un viaje largo, así como evitar comidas copiosas o el consumo de alcohol.

Así lo ha trasladado el jefe provincial de Tráfico suplente de Zaragoza, Lorenzo Domingo, quien ha incidido también en la importancia de revisar los prospectos de los medicamentos que se estén tomando "para estar seguros de que no interfiere con la conducción de vehículos ni genera somnolencia".

En cuanto a la puesta a punto de los vehículos, ha destacado la importancia de comprobar la presión de los neumáticos y de intentar mantener el habitáculo del vehículo correctamente refrigerado, además de revisar frenos o espejos retrovisores, como antes de cualquier viaje.

Por otro lado, en relación con las altas temperaturas y con la ola de incendios que está sufriendo buena parte del país, el jefe provincial de Tráfico suplente ha recordado que está prohibido arrojar objetos a la vía y a las cunetas.

"Está prohibido, es multable, pero es que un vidrio, un cristal, la colilla de un cigarrillo pueden dar lugar a un incendio, que sabemos cómo empieza, pero no sabemos cómo va a acabar", ha remachado, a la vez que ha recordado el llamamiento a planificar desplazamientos e informarse previamente si se va a atravesar una provincia afectada por el fuego, tanto por seguridad como por la necesidad de dejar libres las vías de acceso para los servicios de emergencia.